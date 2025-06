Cristiano Ronaldo a tranché, son futur club révélé

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a fait l’objet de multiples rumeurs ces derniers jours. Après sa victoire en Ligue des Nations, le capitaine du Portugal a levé les doutes sur son avenir.

Auteur de 99 buts sous les couleurs d’Al-Nassr depuis son arrivée en Arabie Saoudite en 2023, Cristiano Ronaldo fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis plusieurs semaines. Logique puisque l’international portugais de 40 ans arrive en fin de contrat avec le club saoudien. De nombreux clubs qui vont disputer la Coupe du monde des clubs ont tenté leur chance dans le dossier de l’ex-attaquant du Real Madrid, à l’instar du Wydad Casablanca, d’Al-Hilal ou encore de Boca Juniors. Mais après le sacre du Portugal en Ligue des Nations, dimanche soir après la finale contre l’Espagne, Cristiano Ronaldo a définitivement mis fin au suspense. Et finalement, « CR7 » a décidé de poursuivre l’aventure à Al-Nassr, où il va donc prolonger.

Cristiano Ronaldo reste à Al-Nassr

Une déception pour les fans du Portugais, qui ne le retrouveront donc pas dans un championnat européen à la rentrée. « On ne peut pas tout faire. Il faut penser à court, moyen et long terme. J'ai décidé de ne pas participer à la Coupe du monde des clubs, mais j'ai eu beaucoup de contacts, c'est un fait » a lancé Cristiano Ronaldo en zone mixte après le sacre en Ligue des Nations, avant de poursuivre. « Rien ne va pratiquement changer. Est-ce que ce sera à Al-Nassr ? Oui » a conclu le buteur portugais, auteur de l’égalisation en deuxième mi-temps contre l’Espagne dimanche soir et qui a prouvé lors de cette trêve internationale, avec un but contre l’Allemagne et un contre la Roja, qu’il avait encore le niveau pour évoluer en sélection. Et pour rendre de fiers services à Al-Nassr, qui va encore profiter de son talent et de sa notoriété au moins une saison supplémentaire.