Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo en a marre

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Barcelone peut jouir du talent de Lamine Yamal depuis quelques mois maintenant. Le prodige catalan est désormais proche de remporter son premier Ballon d'Or.

Le Barça et sa formation ont récemment sorti un nouveau joyau : Lamine Yamal. Le jeune espagnol affiche un niveau plus qu'impressionnant, que ce soit avec son club formateur ou la Roja. Pour beaucoup de fans et observateurs de football, Lamine Yamal mériterait même de gagner le Ballon d'Or dans quelques mois. A 17 ans, le natif d'Esplugues de Llobregat est déjà un cadre du FC Barcelone. Avec la sélection espagnole, il compte aussi continuer de marquer les esprits. Ce dimanche soir en Allemagne, Lamine Yamal aura une bonne occasion de remporter un nouveau titre en cas de succès face au Portugal en finale de la Ligue des Nations. S'il y a sans doute un joueur qui a hâte de l'affronter, c'est Cristiano Ronaldo. Cependant, le quintuple Ballon d'Or ne veut pas en faire trop avec le jeune Espagnol.

Cristiano Ronaldo calme le jeu avec Yamal

Dans des propos rapportés par Diario AS, CR7 a en effet déclaré : « Lamine Yamal se porte très bien, il exploite pleinement son talent. Maintenant, laissez-le grandir et ne lui mettez pas trop de pression. Laissez-le évoluer, laissez-le bien s'épanouir, soulagez-le. Il ne manque pas de talent ». A noter que Cristiano Ronaldo pense également que le Barcelonais ne devrait pas forcément remporter le Ballon d'Or. Pour lui, c'est un joueur qui a glané la Ligue des champions qui mérite de recevoir la récompense : « Les récompenses individuelles ne font plus l'unanimité ; je ne peux rien dire sur qui devrait gagner. À mon avis, ceux qui se démarquent et remportent la Ligue des champions devraient gagner. Mais il n'y a pas de consensus. Je ne crois pas beaucoup aux récompenses individuelles, car je sais ce qui se passe en coulisses. Lamine pourrait gagner, comme Dembélé ou Vitinha, d'autres joueurs prometteurs… Mais les récompenses individuelles n'ont aucune importance ». Voilà qui est clair.