Cole Palmer à Manchester United, tout est en place

Même si Manchester United est plus fringant que la saison passée, les Red Devils n'ont pas retrouvé les sommets en Premier League. Pour ce faire, ils comptent miser sur le joueur de Chelsea Cole Palmer au mercato.
Cette saison, Manchester United reste dans le brouillard sur le plan sportif. 7es, les Red Devils sont englués dans un ventre mou élargi en Premier League. C'est bien meilleur que la saison dernière (15e) mais loin de leurs standards des années 2000 pendant lesquelles ils enchaînaient les titres de champion. Pour viser de nouveau la couronne nationale, le club mancunien doit d'abord trouver le remplaçant idéal de Ruben Amorim au poste de manager. Ensuite, il faut dénicher des stars au mercato. Ces dernières doivent être solides pour porter le projet sur leurs épaules.

La porte s'ouvre en grand pour Palmer

Cole Palmer ferait assurément l'affaire après avoir remis les Blues sur le devant de la scène. Auteur de 27 puis 18 buts toutes compétitions confondues lors des deux dernières saisons, il a permis aux Londoniens de gagner la Coupe du monde des clubs notamment. Un prestigieux CV qui le pousse dans les bras de Manchester United selon le site Football Transfers. Un transfert de l'international anglais chez les Red Devils est réaliste selon le média anglais.
Chelsea n'y est pas opposé et le milieu offensif de 23 ans est lui « ouvert à l’idée ». Reste à régler la question du prix et Cole Palmer risque de coûter très très cher. Son contrat chez les Blues court jusqu'en 2033 ! En outre, c'est un joueur très polyvalent et particulièrement adroit devant le but. La somme pour un transfert entre deux clubs anglais est plus élevée que la moyenne du marché, surtout entre deux rivaux comme Manchester United et Chelsea. Difficile de ne pas imaginer un prix minimal de 100 millions d'euros dans ce dossier. Un sacrifice que les Red Devils peuvent et doivent effectuer.
0
