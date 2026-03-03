Luis Campos le veut, le PSG lui dit non

Régulièrement cité parmi les clubs intéressés par le recrutement de Victor Osimhen l'été prochain, le Paris Saint-Germain ne devrait pas se lancer dans ce dossier.

A 27 ans, Victor Osimhen n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Si on pensait avoir vu le meilleur de lui lors de ses années à Naples, notamment lors du Scudetto en 2023 avec 26 buts en Serie A sur l'exercice, l'international nigérian est en train de montrer qu'il avait encore une partie de son potentiel inexploitée. Auteur de 37 buts en 41 matchs pour sa première saison à Galatasaray, il est sur les mêmes bases cette année, avec 17 buts en 24 apparitions. Autant de facteurs qui lui permettent à nouveau de faire parler de lui dans les plus hautes sphères du football européen. Et si le PSG est souvent cité dans la liste des gros clubs européens intéressés, avec un Luis Campos qui l'apprécie toujours autant, un éventuel transfert parisien n'a aucune chance d'aboutir.

Luis Campos refroidi par le prix

Considéré comme l'un des principaux prétendants au recrutement de Victor Osimhen depuis ses années à Naples, le Paris Saint-Germain est un nom logique à sortir dans les rumeurs d'aujourd'hui . Mais selon Foot Mercato , en interne, il n'est pas du tout question de se lancer à l'assaut d'un tel transfert. Si Luis Campos le connait bien - c'est lui qui l'a fait venir au LOSC en 2019 -, le PSG est plus que refroidi par ses émoluments actuels et le prix envisagé pour un transfert. En effet, Victor Osimhen toucherait environ 20 millions d'euros net par an, soit plus qu'Ousmane Dembélé, le joueur le mieux payé du club. Surtout, Galatasaray exige au moins 150 millions d'euros pour envisager un départ, tandis que Luis Enrique n'est pas ultra fan de son profil.

En parallèle, d'autres clubs sont également sur le dossier. Le Bayern Munich est le plus chaud, afin de préparer l'après-Harry Kane, alors que Manchester United, la Juventus ou l'Atlético de Madrid ne se sont pas manifestés récemment. Reste encore l'Arabie saoudite, toujours partante pour sortir le chéquier, mais qui n'a pas les faveurs de Victor Osimhen.