PSG : Riolo confirme, Dembélé va mettre le feu au mercato

Assez calme lors des deux dernières fenêtres de transferts, le Paris Saint-Germain pourrait bien être obligé de passer la seconde lors du prochain mercato estival. Une situation qui ne se fera, selon Daniel Riolo, qu'à la condition d'un départ d'Ousmane Dembélé.
Qualifié pour la suite de la Ligue des champions en sortant l'AS Monaco (5-4 score cumulé) en barrages, le Paris Saint-Germain n'a pas du tout impressionné. Un hiver qui contraste avec celui de l'année dernière, période à partir de laquelle l'équipe de Luis Enrique s'est complètement métamorphosée pour aller chercher le Graal européen au bout de l'exercice.
Cette saison, la dynamique est bien différente et beaucoup regrettent l'attentisme trop prononcé de la direction parisienne lors des deux dernières fenêtres de transfert. Pendant le mercato de janvier, seul Dro Fernandez (18 ans) est arrivé, alors que des besoins sont encore clairement identifiables. En attendant la fin de saison et le prochain mercato estival, les consultants de l'After Foot estiment qu'une vente d'Ousmane Dembélé pourrait bien dynamiser l'été parisien.

Dembélé vendu pour mieux recruter ?

« Est-ce que vous êtes sûrs qu'ils vont recruter l'année prochaine ? Si Dembélé part, ok, sinon… », a affirmé Daniel Riolo, peu rassuré par les dernières décisions des dirigeants parisiens. De leur côté, Walid Acherchour et Florent Gautreau estiment tous les deux que le PSG profitera du mercato estival 2026 pour renforcer son effectif. Dernier lauréat du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé est sans aucun doute la clé du prochain mercato parisien. Et pour cause, il est le joueur le mieux payé du club - et de loin -, alors que les négociations pour sa prolongation n'avancent visiblement pas.
Pour rappel, Ousmane Dembélé est encore sous contrat jusqu'en juin 2028. S'il ne prolonge pas dans les prochaines semaines, mois tout au plus, il y a de fortes chances que la direction parisienne se résolve à le vendre pour profiter de l'allègement potentiel de la masse salariale en cas de départ. Et ainsi laisser la place à des recrutements ?
0
