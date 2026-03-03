PSG : Riolo confirme, Dembélé va mettre le feu au mercato

La var se sert d autre outil pour vérifier les hj , que nous a la qu on a pas , la télé c'est aussi un trompe œil
Endricks s’est bien un brésilien, il pousse son ballon du bras et se roule parterre au simple contact.... il fait un peu tricheur dans l'âme... un Neymar en puissance, beaucoup d'aisance avec le ballon mais toujours border line. C'est typiquement le joueur difficile à gérer, fêtard par essence et du coup inconstant sur les terrains de foot à long terme.... on en reparle dans quelques années ...
La faute de Lyon ils ont arrêté de jouer a 10 mn de la fin, Lyon ils ont fait la même erreur que newcastle au vélodrome
toujours autant de conneries.... L'image de la var avec les lignes on l'a vue!! Sauf que tout est flou, impossible de juger à 1mm, meme pas a 1cm tellement c'est pourri.
C’est juste parce sue le stade est plus petit....du coup le bruit semble plus important. mais c’est juste une impression. Tous les relevés de sonometres montrent qu’il y a plus de bruit et d’ambiance au vélodrome... et puis l’avis d’himbert 18 ans n’a pas grande importance, lui meme est tellement insignifiant 🤣🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
