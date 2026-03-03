Nico Paz humilie le Real Madrid

Le Real Madrid va activer la clause de rachat pour Nico Paz, qui brille à Côme. Mais le joueur n'est pas spécialement chaud pour revenir dans son club formateur.

Il est très difficile de s’imposer au Real Madrid, et de nombreux joueurs prometteurs ont baissé les bras par le passé avant d’exploser ailleurs. Ce fut par exemple le cas d’Achraf Hakimi. Depuis, le club merengue a souvent mis des clauses de rachat pour faire revenir au mercato suivant des joueurs qui marchaient fort, comme ce fut le cas pour Mariano Diaz par exemple. Arrivé au centre de formation du Real alors qu’il n’avait que 11 ans, Nico Paz a toujours été vu comme un prodige. Il n’avait pourtant joué qu’une poignée de matchs avec le grand Real Madrid quand il a décidé de rejoindre Côme à la surprise générale à l’été 2024, dans le cadre d’un transfert à 6 ME.

Nico Paz préfère l'Inter au Real

Depuis, l’Argentin marche sur l’eau avec la formation italienne, et c’est logiquement que Florentino Pérez a fait savoir qu’il allait activer la clause de rachat pour payer 8 ME et le faire revenir. Une bonne affaire pour un joueur qui vaut désormais plusieurs dizaines de millions d’euros, tant il régale chaque week-end en Serie A . Seul problème dans ce deal, Nico Paz n’est plus très chaud pour revenir au Real Madrid, même s’il n’a en théorie pas le choix.

Selon Tuttosport, le milieu offensif apprécie la vie en Italie, et sait que l’Inter Milan veut le recruter cet été. Il préférerait rejoindre la formation lombarde plutôt que d’arriver dans un Real Madrid qui a du mal à se trouver cette saison. Il craint aussi, vue la concurrence, d’avoir un temps de jeu encore réduit, alors que l’Inter Milan lui promet un rang de titulaire. Le voir refuser un retour à la Casa Blanca serait un véritable affront pour le Real, même si le club espagnol ne serait pas du tout perdant financièrement dans l’opération.