OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

La faute de Lyon ils ont arrêté de jouer a 10 mn de la fin, Lyon ils ont fait la même erreur que newcastle au vélodrome
toujours autant de conneries.... L'image de la var avec les lignes on l'a vue!! Sauf que tout est flou, impossible de juger à 1mm, meme pas a 1cm tellement c'est pourri.
C’est juste parce sue le stade est plus petit....du coup le bruit semble plus important. mais c’est juste une impression. Tous les relevés de sonometres montrent qu’il y a plus de bruit et d’ambiance au vélodrome... et puis l’avis d’himbert 18 ans n’a pas grande importance, lui meme est tellement insignifiant 🤣🤣
dirty on attend ton analyse de haut vole....
La var ils peuvent voir un hj a millimètre près, que nous a la télé on peut pas le voir
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
