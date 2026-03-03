ICONSPORT_360753_0400

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

Ligue 103 mars , 20:40
parGuillaume Conte
Les arbitres ont, comme la VAR, validé le but victorieux de l'OM contre l'OL en toute fin de match. Cela ne devrait pas calmer l'OL pour autant.
Mécontents de l’arbitrage du match contre l’OM, les Lyonnais l’ont fait savoir dans la foulée du match perdu à la dernière minute contre Marseille (3-2). Sur le dernier but, les joueurs de Paulo Fonseca réclamaient ainsi une faute d’Emerson sur Tyler Morton, à l’origine de la contre-attaque de l’OM. En direct, la vérification a été très rapide et le but a été validé. Ce mardi, la FFF a publié son analyse via la Direction de l’Arbitrage et a aussi remis les images vidéos et la discussion entre les arbitres.
Il s’avère que la vérification de la faute à l’origine du but n’a même pas pris trois secondes, les arbitres jugeant qu’Emerson n’avait pas bougé et que Morton lui avait donc foncé dessus. « Au début de la phase offensive, le joueur marseillais n°33 ne commet aucune infraction à la Loi 12. En effet, stable sur ses appuis, il ne réalise aucun mouvement destiné à se mettre volontairement sur la trajectoire de son adversaire, le contact étant exclusivement initié par la course de ce dernier. L'analyse de l'arbitre sur le terrain était donc conforme aux Lois du jeu, et le but devait bien être accordé », a confirmé la direction de l’arbitrage.
Pas sûr que cela calme les Lyonnais, surtout que l’analyse des toutes premières images montre qu’Emerson se déplace bien après la passe de Morton pour se mettre sur sa trajectoire et se prépare même à l’impact avec l’Anglais. Le vaste débat de l’interprétation peut être relancé, mais les officiels sont en tout cas catégoriques, il n’y a pas eu d’erreurs sur ce but qui a beaucoup fait réagir les joueurs de l’OL ce dimanche soir. YLe
Derniers commentaires

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

La faute de Lyon ils ont arrêté de jouer a 10 mn de la fin, Lyon ils ont fait la même erreur que newcastle au vélodrome

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

toujours autant de conneries.... L'image de la var avec les lignes on l'a vue!! Sauf que tout est flou, impossible de juger à 1mm, meme pas a 1cm tellement c'est pourri.

Après OM-OL, Rémi Himbert éteint encore le Vélodrome

C’est juste parce sue le stade est plus petit....du coup le bruit semble plus important. mais c’est juste une impression. Tous les relevés de sonometres montrent qu’il y a plus de bruit et d’ambiance au vélodrome... et puis l’avis d’himbert 18 ans n’a pas grande importance, lui meme est tellement insignifiant 🤣🤣

CdF : Triste nouvelle pour l'OL

dirty on attend ton analyse de haut vole....

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

La var ils peuvent voir un hj a millimètre près, que nous a la télé on peut pas le voir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

