OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

Les arbitres ont, comme la VAR, validé le but victorieux de l'OM contre l'OL en toute fin de match. Cela ne devrait pas calmer l'OL pour autant.

Mécontents de l’arbitrage du match contre l’OM, les Lyonnais l’ont fait savoir dans la foulée du match perdu à la dernière minute contre Marseille (3-2). Sur le dernier but, les joueurs de Paulo Fonseca réclamaient ainsi une faute d’Emerson sur Tyler Morton, à l’origine de la contre-attaque de l’OM. En direct, la vérification a été très rapide et le but a été validé. Ce mardi, la FFF a publié son analyse via la Direction de l’Arbitrage et a aussi remis les images vidéos et la discussion entre les arbitres.

Il s’avère que la vérification de la faute à l’origine du but n’a même pas pris trois secondes, les arbitres jugeant qu’Emerson n’avait pas bougé et que Morton lui avait donc foncé dessus. « Au début de la phase offensive, le joueur marseillais n°33 ne commet aucune infraction à la Loi 12. En effet, stable sur ses appuis, il ne réalise aucun mouvement destiné à se mettre volontairement sur la trajectoire de son adversaire, le contact étant exclusivement initié par la course de ce dernier. L'analyse de l'arbitre sur le terrain était donc conforme aux Lois du jeu, et le but devait bien être accordé », a confirmé la direction de l’arbitrage.

Pas sûr que cela calme les Lyonnais, surtout que l’analyse des toutes premières images montre qu’Emerson se déplace bien après la passe de Morton pour se mettre sur sa trajectoire et se prépare même à l’impact avec l’Anglais. Le vaste débat de l’interprétation peut être relancé, mais les officiels sont en tout cas catégoriques, il n’y a pas eu d’erreurs sur ce but qui a beaucoup fait réagir les joueurs de l’OL ce dimanche soir. YLe