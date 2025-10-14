Cinq clubs se placent pour Lewandowski

On ne doit pas parler de ça avant la cdm.
A voir: boulette face a Israël, boulette face a l'Estonie, là face à Arsenal il s'aventure trop loin... Il comment aussi des erreurs
Foot01 est le porte-voix des médias espagnols, il répète toujours leurs fake news. On se demande si les "rédacteurs" de ce site ont d'autres sources pour leurs articles.
Que le Qatar s'intéresse à Yamal c'est normal, quel club de le voudrait pas... C'est déjà bien de pouvoir être parmis ceux qui peuvent en rever, mais on sait tous qu'il ne partira pas du barca
Greenwood partira dès qu'un gros club de BPL frappera a la porte, la direction de l'OM le sait, mais il aura apporté de la valeur et sera bien vendu donc toutes les parties seront contentes. L'OM n'a pas la capacité de rétention des joueurs, ils ont beaucoup de joueurs en prêt (O'Riley, vermeeren, pavard, Traoré, weah), la direction fait de bons coups avec des joueurs qui viennent et permettent de la perf sportive puis repartent de leur prêts ou sont vendus. C'est un bon management des ressources disponibles par l'OM
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
