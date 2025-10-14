ICONSPORT_271878_0042

Cinq clubs se placent pour Lewandowski

Mercato14 oct. , 10:40
parGuillaume Conte
0
Robert Lewandowski sera libre au mois de juin prochain, et le Barça ne le retiendra pas. Plusieurs destinations sont déjà à l'étude. 
Véritable machine à buts tout au long de sa carrière, Robert Lewandowski a perdu sa place au FC Barcelone. Hansi Flick le voit surtout comme un joker offensif dans les grands matchs, ou comme un joueur capable d’être titulaire dans les matchs de moindre importance, pour faire reposer certains de ses concurrents. A 37 ans, le Polonais n’a forcément plus le même rendement, et cela se voit autant dans les minutes jouées (3 titularisations en Liga et une en Ligue des Champions) que dans son apport sur le jeu même s’il a déjà inscrit 4 buts en championnat. 
En fin de contrat en juin prochain, Lewandowski ne sera pas prolongé, surtout vu son salaire actuel. Plusieurs clubs rêvent, au prochain mercato, de faire signer le Polonais, qui n’a pour le moment pas l’intention de mettre un terme à sa carrière. Deux équipes européennes sont déjà sur les rangs selon Sports Illustrated, qui évoque un retour de flamme de la part du Borussia Dortmund, où il a laissé de très bons souvenirs. Toujours à l’affût des stars en fin de carrière, Galatasaray a déjà fait savoir à ses agents qu’il était désireux de le faire venir, pour remplacer un Mauro Icardi qui estime avoir fait son temps à Istanbul. 
Deux championnats exotiques sont aussi sur les rangs, avec la Major League Soccer qui ne compte plus les stars pour des contrats courts mais des conditions de vie idéales, avec un championnat raccourci. En Arabie saoudite, Al-Nassr aimerait associer le Polonais à Cristiano Ronaldo, offrant ainsi un dernier contrat juteux à Lewandowski. 
Enfin, la destination surprise du Polonais pourrait tout simplement être un retour au pays, où Lech Poznan rêve de le faire revenir. Ce serait clairement une forme de pré-retraite et un contrat quasiment gratuit, mais l’avant-centre qui aura 38 ans l’été prochain, pourrait ainsi boucler la boucle. 
0
Derniers commentaires

EdF : Deschamps refuse la candidature de Zidane

On ne doit pas parler de ça avant la cdm.

Manchester City dégouté, Donnarumma a tout gâché

A voir: boulette face a Israël, boulette face a l'Estonie, là face à Arsenal il s'aventure trop loin... Il comment aussi des erreurs

PSG : 400 ME pour Yamal, le Barça répond à la folie du Qatar

Foot01 est le porte-voix des médias espagnols, il répète toujours leurs fake news. On se demande si les "rédacteurs" de ce site ont d'autres sources pour leurs articles.

PSG : 400 ME pour Yamal, le Barça répond à la folie du Qatar

Que le Qatar s'intéresse à Yamal c'est normal, quel club de le voudrait pas... C'est déjà bien de pouvoir être parmis ceux qui peuvent en rever, mais on sait tous qu'il ne partira pas du barca

Mason Greenwood, son rêve ultime est terrible pour l'OM

Greenwood partira dès qu'un gros club de BPL frappera a la porte, la direction de l'OM le sait, mais il aura apporté de la valeur et sera bien vendu donc toutes les parties seront contentes. L'OM n'a pas la capacité de rétention des joueurs, ils ont beaucoup de joueurs en prêt (O'Riley, vermeeren, pavard, Traoré, weah), la direction fait de bons coups avec des joueurs qui viennent et permettent de la perf sportive puis repartent de leur prêts ou sont vendus. C'est un bon management des ressources disponibles par l'OM

