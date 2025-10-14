Cinq clubs se placent pour Lewandowski

Robert Lewandowski sera libre au mois de juin prochain, et le Barça ne le retiendra pas. Plusieurs destinations sont déjà à l'étude.

Véritable machine à buts tout au long de sa carrière, Robert Lewandowski a perdu sa place au FC Barcelone. Hansi Flick le voit surtout comme un joker offensif dans les grands matchs, ou comme un joueur capable d’être titulaire dans les matchs de moindre importance, pour faire reposer certains de ses concurrents. A 37 ans, le Polonais n’a forcément plus le même rendement, et cela se voit autant dans les minutes jouées (3 titularisations en Liga et une en Ligue des Champions) que dans son apport sur le jeu même s’il a déjà inscrit 4 buts en championnat.

Borussia Dortmund, où il a laissé de très bons souvenirs. Toujours à l’affût des stars en fin de carrière, Galatasaray a déjà fait savoir à ses agents qu’il était désireux de le faire venir, pour remplacer un Mauro Icardi qui estime avoir fait son temps à Istanbul. En fin de contrat en juin prochain, Lewandowski ne sera pas prolongé, surtout vu son salaire actuel. Plusieurs clubs rêvent, au prochain mercato , de faire signer le Polonais, qui n’a pour le moment pas l’intention de mettre un terme à sa carrière. Deux équipes européennes sont déjà sur les rangs selon Sports Illustrated, qui évoque un retour de flamme de la part duoù il a laissé de très bons souvenirs. Toujours à l’affût des stars en fin de carrière,a déjà fait savoir à ses agents qu’il était désireux de le faire venir, pour remplacer un Mauro Icardi qui estime avoir fait son temps à Istanbul.

Deux championnats exotiques sont aussi sur les rangs, avec la Major League Soccer qui ne compte plus les stars pour des contrats courts mais des conditions de vie idéales, avec un championnat raccourci. En Arabie saoudite, Al-Nassr aimerait associer le Polonais à Cristiano Ronaldo, offrant ainsi un dernier contrat juteux à Lewandowski.

Enfin, la destination surprise du Polonais pourrait tout simplement être un retour au pays, où Lech Poznan rêve de le faire revenir. Ce serait clairement une forme de pré-retraite et un contrat quasiment gratuit, mais l’avant-centre qui aura 38 ans l’été prochain, pourrait ainsi boucler la boucle.