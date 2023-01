Cherki au PSG, L’Equipe balance tout, il y a du mensonge dans l’air

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le PSG a bien fait une dernière offre pour Rayan Cherki ce week-end. Mais contrairement à ce qu'affirme l'OL, le montant n'est pas du tout celui annoncé.

Rayan Cherki ne terminera probablement pas la saison au PSG malgré les gros efforts effectués par le club de la capitale pour le recruter lors de ce mercato. Enfin, cela dépend des versions. Dans un premier temps ce dimanche après-midi, Canal+ a révélé avoir eu des confidences de la part de Jean-Michel Aulas sur son refus de vendre Rayan Cherki au champion de France. Il faut dire que non seulement l’OL souhaite garder sa pépite de 19 ans, mais qu’en plus la proposition de Nasser Al-Khelaïfi était assez indigne puisqu’elle se montait à moins de 10 millions d’euros. C’est du moins ce qu’a confié le président lyonnais à la chaine cryptée.

Plus de 20 ME pour Cherki ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

A peine quelques heures plus tard, cette information a été brutalement démentie du côté de L’Equipe. Le quotidien sportif évoque bien des discussions pendant le week end et une nouvelle offre de la part du PSG. Mais cette proposition n’était pas inférieure à 10 millions d’euros, mais plutôt supérieure à 20 millions d’euros. Ce qui démontre que Paris a pris au sérieux ce possible recrutement. S’il est difficile de savoir où se situe le curseur dans cette guerre des chiffres qui étonne par son écart important, la finalité est en tout cas la même. Rayan Cherki ne sera pas libéré par l’OL et le PSG semble avoir effectué sa dernière proposition. Jean-Michel Aulas a fait savoir qu’il ne voulait pas écouter d’offres ou de futures propositions dans les jours à venir, preuve que Cherki est bien invendable pour l’OL actuellement. De son côté, selon L’Equipe, Paris n’aurait pas totalement renoncé à ce qui était sa priorité de cette fin du mercato.