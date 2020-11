Mercato : Olivier Giroud et les Bleus, un mois pour sauver sa place !

Dans : Mercato.

En manque de temps du jeu du côté de Chelsea, Olivier Giroud va devoir faire un choix capital dans les semaines à venir s’il veut participer à l’Euro 2021 avec l’équipe de France.

Lors du dernier rassemblement des Bleus en novembre, Didier Deschamps n’avait pas hésité à mettre la pression sur son avant-centre. Car même s’il est toujours performant avec sa sélection, son doublé contre la Suède en début de semaine l’attestant (4-2), l’attaquant de 34 ans n’aura plus l’occasion de porter le maillot tricolore jusqu’en mars prochain. D’ici là, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France va devoir récupérer plus de temps de jeu qu’il n’a eu en ce début de saison. Derrière Timo Werner et Tammy Abraham dans la hiérarchie offensive de Frank Lampard, le champion du monde n’a joué que trois matchs de Premier League, trente petites minutes en Ligue des Champions, et deux rencontres de Cup, avec un seul but contre Barnsley fin septembre.

Un bilan bien trop maigre pour Giroud, qui n’hésitera pas à partir en janvier prochain, à six mois de la fin de son contrat à Chelsea, si son statut n’évolue pas chez les Blues. « Je suis lucide quant à ma situation. Je sais ce qu'il en est, on en a encore discuté. Il faudra que je prenne une décision en janvier. J'espère prendre la bonne décision, comme je l'ai toujours fait », a simplement avoué le buteur français sur Téléfoot. Un départ à l’étranger, comme en Italie, où il avait failli finir sa course en début d’année avec l’intérêt de l’Inter Milan, semble donc à l’étude, mais toujours pas de retour en France pour Giroud...