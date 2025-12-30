OM : Marseille reçoit déjà 25 ME pour Robinio Vaz

C’est l’information qui fait du bruit à Marseille ces dernières heures, l’OM est prêt à ouvrir la porte à un départ de Robinio Vaz, qui refuse pour l’instant de prolonger. Les clubs anglais sont déjà en alerte et certains sont prêts à offrir 25 millions d’euros pour le jeune buteur de 18 ans.

Joker de luxe de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille cette saison, Robinio Vaz compte déjà 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 . En l’absence d’Amine Gouiri, victime d’une grave blessure à l’épaule, le Franco-Sénégalais de 18 ans s’est imposé comme la doublure de Pierre-Emerick Aubameyang en passant devant Neal Maupay dans la hiérarchie des attaquants. Robinio Vaz a la confiance de son entraîneur et a été adopté par le Vélodrome et pourtant, un départ dès le mois de janvier est envisagé.

Brentford prêt à lâcher 25 ME pour Robinio Vaz

« prêt à mettre 25 millions d’euros sur la table » mais à cette époque, Medhi Benatia et Pablo Longoria n’étaient pas ouverts aux discussions. Comme indiqué par FootMercato, l’OM ne retiendra pas son attaquant en cas de très grosse proposition cet hiver . En cause, le refus -pour l’instant- du joueur de prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2028 avec l’Olympique de Marseille. Le Phocéen a apporté quelques informations complémentaires sur ce dossier en affirmant que l’été dernier, Brentford étaitmais à cette époque, Medhi Benatia et Pablo Longoria n’étaient pas ouverts aux discussions.

La donne a changé car depuis, l’OM a tenté de convaincre Robinio Vaz de prolonger à plusieurs reprises… sans succès. « Si aucun accord n’est trouvé sur la prolongation, l’OM va faire passer un message limpide aux clubs intéressés : Robinio Vaz est sur le marché. Et cela pourrait aller très vite derrière » ajoute le média spécialisé qui confirme de nombreux intérêts anglais et allemands pour l’attaquant olympien.

De son côté, le compte X La Minute OM indique que les négociations sont carrément au point mort entre l’entourage de Robinio Vaz et la direction de l’Olympique de Marseille au sujet d’une éventuelle prolongation. Les supporters phocéens pourraient donc tomber de très haut avec un départ de l’ancien Sochalien même si pour les dirigeants olympiens, réaliser une telle plus-value avec un joueur qui a coûté moins d’un million d’euros à l’achat est forcément très tentant. Ce dossier sera d’autant plus important au niveau symbolique que parallèlement, le cas Darryl Bakola pourrait aboutir à une issue similaire. Ce qui ne manquerait pas de fortement agacer du côté du Vélodrome.