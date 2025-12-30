ICONSPORT_274051_0324 (1)

OM : Marseille reçoit déjà 25 ME pour Robinio Vaz

OM30 déc. , 13:20
parCorentin Facy
C’est l’information qui fait du bruit à Marseille ces dernières heures, l’OM est prêt à ouvrir la porte à un départ de Robinio Vaz, qui refuse pour l’instant de prolonger. Les clubs anglais sont déjà en alerte et certains sont prêts à offrir 25 millions d’euros pour le jeune buteur de 18 ans.
Joker de luxe de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille cette saison, Robinio Vaz compte déjà 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1. En l’absence d’Amine Gouiri, victime d’une grave blessure à l’épaule, le Franco-Sénégalais de 18 ans s’est imposé comme la doublure de Pierre-Emerick Aubameyang en passant devant Neal Maupay dans la hiérarchie des attaquants. Robinio Vaz a la confiance de son entraîneur et a été adopté par le Vélodrome et pourtant, un départ dès le mois de janvier est envisagé.

Brentford prêt à lâcher 25 ME pour Robinio Vaz

Comme indiqué par FootMercato, l’OM ne retiendra pas son attaquant en cas de très grosse proposition cet hiver. En cause, le refus -pour l’instant- du joueur de prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2028 avec l’Olympique de Marseille. Le Phocéen a apporté quelques informations complémentaires sur ce dossier en affirmant que l’été dernier, Brentford était « prêt à mettre 25 millions d’euros sur la table » mais à cette époque, Medhi Benatia et Pablo Longoria n’étaient pas ouverts aux discussions.

La donne a changé car depuis, l’OM a tenté de convaincre Robinio Vaz de prolonger à plusieurs reprises… sans succès. « Si aucun accord n’est trouvé sur la prolongation, l’OM va faire passer un message limpide aux clubs intéressés : Robinio Vaz est sur le marché. Et cela pourrait aller très vite derrière » ajoute le média spécialisé qui confirme de nombreux intérêts anglais et allemands pour l’attaquant olympien.
De son côté, le compte X La Minute OM indique que les négociations sont carrément au point mort entre l’entourage de Robinio Vaz et la direction de l’Olympique de Marseille au sujet d’une éventuelle prolongation. Les supporters phocéens pourraient donc tomber de très haut avec un départ de l’ancien Sochalien même si pour les dirigeants olympiens, réaliser une telle plus-value avec un joueur qui a coûté moins d’un million d’euros à l’achat est forcément très tentant. Ce dossier sera d’autant plus important au niveau symbolique que parallèlement, le cas Darryl Bakola pourrait aboutir à une issue similaire. Ce qui ne manquerait pas de fortement agacer du côté du Vélodrome.
Derniers commentaires

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

il est preté par francfort, qui est decu de son rendement, et espère qu'il se relance en ligue 1. Shema classique

OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison

Surtout pas lui ce serait une grosse erreur de l’OL

OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison

Et... demain, Foot01 écrira le contraire. 😏

PSG : Vitinha contre Vinicius, le Real tente l'échange du siècle

Si, il l'a dit dès son arrivée en 2017...et il devait y aller plus tôt.. Rien à voir avec Vitinha qui n'a jamais dit vouloir comme objectif le Real.

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

Si l'objectif c'est d'aider Nice à remonter la pente, il y a de quoi être dubitatif

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

