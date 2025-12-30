ICONSPORT_276170_0614

PSG : Vitinha contre Vinicius, le Real tente l'échange du siècle

PSG30 déc. , 12:40
parCorentin Facy
5
Très intéressé par Vitinha, le Real Madrid est prêt à tout pour s’offrir le milieu de terrain portugais du PSG… y compris de sacrifier Vinicius en proposant un échange complètement dingue au club parisien.
La presse espagnole n’a que son nom à la bouche depuis plusieurs jours. Vitinha est le joueur dont rêve le Real Madrid pour entamer un nouveau cycle la saison prochaine. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a toutes les caractéristiques recherchées par Xabi Alonso pour son milieu de terrain et a fait de l’ancien joueur du FC Porto sa priorité absolue. Convaincre le PSG de lâcher l’un ses meilleurs éléments, qui a terminé 3e au dernier Ballon d’Or, sera néanmoins très difficile.

Le Real prêt à sacrifier Vinicius pour s'offrir Vitinha

Le Real Madrid en a bien conscience, raison pour laquelle le club merengue est prêt à formuler une offre totalement dingue au champion d’Europe en titre selon El Nacional. Le média espagnol affirme que Florentino Pérez souhaite inclure Vinicius dans un potentiel échange avec le PSG pour attirer Vitinha en contrepartie. L’attaquant brésilien, sous contrat avec le club merengue jusqu’en juin 2027, n’a toujours pas prolongé en faveur du Real et rien ne dit qu’il le fera à l’avenir.

Lire aussi

Le vice-champion d’Espagne souhaite donc se couvrir en évitant un possible départ pour zéro euro dans un an et demi. Le média précise par ailleurs que de base, le Paris Saint-Germain n’envisageait pas une seconde un éventuel départ de Vitinha. Mais « l’inclusion de Vinicius change complètement la donne » selon El Nacional, qui ajoute que « le Real Madrid sait que Nasser Al-Khelaïfi a toujours eu un faible pour les stars de renom et que Vinicius correspond parfaitement au profil du joueur emblématique que le PSG recherche ».
Du côté des supporters franciliens, on espère sans doute que Paris ne retombera pas dans ses travers en misant sur une star ingérable à l’égo surdimensionné, surtout s'il s’agit dans le même temps de sacrifier un élément capital de l’équipe de Luis Enrique comme c’est le cas de Vitinha. Cette offre, si elle venait à se confirmer, pourrait toutefois faire réfléchir l’état-major du PSG car récupérer un joueur comme Vinicius sans débourser un euro ne se présentera pas deux fois. Du côté du public madrilène en revanche, on prie pour que cette proposition, aussi folle soit-elle, fasse mouche.
5
