Chelsea contacte le Barça pour un transfert monstrueux 

Visiblement pas pleinement satisfait de son effectif déjà colossal, Chelsea a contacté le FC Barcelone pour tenter de s’offrir Fermin Lopez.

Remplaçant de luxe aux yeux d’Hansi Flick au FC Barcelone la saison dernière, Fermin Lopez est un joueur courtisé depuis le début du mercato. Plusieurs grands clubs européens sont intéressés par le milieu offensif espagnol, et souhaitent profiter de son manque de temps de jeu en Catalogne pour le convaincre de partir. Le dernier en date s’appelle Chelsea. Selon les informations de Fabrizio Romano, les Blues sont bouillants à l’idée de s’offrir le joueur du FC Barcelone, à tel point que les deux clubs discutent en ce moment d’un potentiel transfert.

🚨💣 EXCLUSIVE: Chelsea send official written proposal to Barcelona for Fermín López!



Initial proposal worth €40m has been submitted this afternoon right after the game.#CFC awaiting answer from Barça after sending a proposal today. pic.twitter.com/AUXLcq3je7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025

Les Blues ont démarré les négociations avec une première offre à hauteur de 40 millions d’euros, laquelle a été soumise ce samedi après-midi. Le spécialiste du mercato italien ajoute que les dirigeants de Chelsea attendent maintenant la réponse officielle des dirigeants du FC Barcelone, avec l’espoir que cette première offre suffise pour rafler la mise. On peut néanmoins en douter, le Barça n’ayant aucunement l’intention de brader son joueur malgré son statut de remplaçant. Plus tôt dans le mercato, le prix de Fermin Lopez était plutôt valorisé à hauteur de 60 ou 70 millions d’euros.

En ce sens, un petit effort pourrait être demandé par le Barça. Dans ce dossier, la position de l’entraîneur catalan Hansi Flick sera aussi déterminante. Car l’ancien sélectionneur de l’Allemagne pourrait tout simplement mettre son véto au départ de son remplaçant de luxe. A moins que la direction du FC Barcelone ne lui laisse pas le choix, le Barça ayant toujours de grosses difficultés financières. On imagine que Joan Laporta ne serait pas contre l’idée de vendre un remplaçant pour une telle somme. Les prochains jours seront en tout cas décisifs pour savoir si Fermin Lopez quittera le FC Barcelone ou s’il rejoindra Chelsea.