LdC ‍: Barça - PSG en octobre, le calendrier complet de Paris

Par Alexis Rose

Champion d’Europe en titre grâce à sa victoire historique en Ligue des Champions en mai dernier, le Paris Saint-Germain n’aura pas le temps de souffler. Car pour tenter de conserver sa couronne, le club de la capitale française devra affronter de grosses équipes européennes. Et les hommes de Luis Enrique savent désormais à quelle sauce ils seront mangés durant toute la phase régulière de cette C1, sachant que deux jours après le tirage au sort, l’UEFA a publié le calendrier complet des huit journées.

Côté parisien, la défense du titre débutera au Parc des Princes contre l’Atalanta Bergame le 17 septembre prochain. Puis les Parisiens enchaîneront avec le gros choc face au Barça, le 1er octobre. La suite du calendrier sera toute aussi dure avec des rencontres contre le Bayern ou Tottenham en novembre, avant un final à domicile contre Newcastle fin janvier 2026.

Il est là ! 👀



Notre calendrier pour la phase de Ligue de @ChampionsLeague ! 🗓️⤵️

Le calendrier du PSG en phase régulière de la Ligue des Champions :

17 septembre : PSG - Atalanta (ITA)

1er octobre : FC Barcelone (ESP) - PSG

21 octobre : Bayer Leverkusen (ALL) - PSG

4 novembre : PSG - Bayern Munich (ALL)

26 novembre : PSG - Tottenham (ANG)

10 décembre : Athletic Club (ESP) - PSG

20 janvier 2026 : Sporting (POR) - PSG

28 janvier 2026 : PSG - Newcastle (ANG)