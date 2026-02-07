om rulli et sa defense dezingues par eric di meco iconsport 259399 0483 392330

OM : Grégory Schneider dénonce un scandale

Ce dimanche soir, l’OM se déplace au Parc des Princes pour affronter le PSG. Il se murmure que Roberto De Zerbi pourrait décider de laisser Geronimo Rulli sur le banc.
L’OM disputera l’un de ses matchs les plus importants de la saison face au PSG ce dimanche soir en Ligue 1. Les Phocéens conservent une infime chance de titre et, pour la maintenir en vie, ils devront battre les champions d’Europe. Sur le papier, Marseille a des arguments à faire valoir. Mais dans les faits, l’OM peine à exister ces dernières années lors des grands rendez-vous, que ce soit face au PSG ou sur la scène européenne. Ce dimanche soir au Parc des Princes, Roberto De Zerbi espère voir son collectif répondre présent. L’Italien ne souhaite plus faire de cadeaux à ses joueurs. Geronimo Rulli se retrouve ainsi actuellement dans le viseur de l’ancien entraîneur de Brighton.

De Zerbi pointé du doigt 

Selon certaines sources, l’ancien gardien de Montpellier serait pressenti pour débuter le Classique sur le banc. Pour Grégory Schneider, De Zerbi abuse des ressorts émotionnels, comme il l’a expliqué ces dernières heures sur le plateau de La Chaîne L’Équipe :
« De Zerbi abuse des ressorts émotionnels. Il va toujours trouver un truc. Ils ont une politique qui dit qu’aucun joueur n’est plus grand que le club. Mais cela fragilise les joueurs. Il s’en prend souvent aux cadres et ça, c’est dangereux. Balerdi et Rongier y sont passés avant Rulli. Cette absence de repères se voit. Tu ne peux pas systématiquement démolir tous tes cadres. »

Sergio Ramos à l'OM, la décision est priseSergio Ramos à l'OM, la décision est prise
Roberto De Zerbi jouera gros face au PSG. L’OM se doit de mettre la pression sur les deux équipes de tête, tout en gardant un œil derrière, alors que l’OL est récemment revenu à hauteur en termes de points. Une défaite lors du Classique plongerait un peu plus le club phocéen dans le doute.
0
