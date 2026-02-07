Rennes refuse Pierre Sage, l'erreur fatale

PSG : Le Top 10 des salaires révélé, il y d'énormes surprises

Les chiffres d'affaires generés dans le foot sont dus à une équipe donc aux joueurs .Les aigris, les envieux jalousent ces joueurs mais si ils avaient eu le talent ,ils auraient trouvé normal de gagner ces sommes là.Moi ça ne me derange pas .Allez voir en NBA le niveau de salaire ,le sport rapporte beaucoup d'argent