Rennes refuse Pierre Sage, l'erreur fatale

Rennes07 févr. , 9:00
parMehdi Lunay
Rennes vit une saison agitée et tendue. Les méthodes d'Habib Beye crispent de plus en plus de joueurs. Le Sénégalais est contesté par de nombreux observateurs qui regrettent sa nomination. C'est d'autant plus vrai que Pierre Sage aurait pu lui souffler la place.
Le Stade Rennais est un vrai volcan en ce début d'année 2026. Les résultats sont décevants avec deux défaites de suite en Ligue 1 et une élimination peu glorieuse en coupe de France. Surtout, la tension est très forte dans le vestiaire. Habib Beye s'en est pris à plusieurs joueurs du côté de Marseille dont le très influent gardien Brice Samba. Brouillé avec son coach, ce dernier n'ira pas à Lens samedi. Une situation difficile qui fragilise l'entraîneur sénégalais.

Certains supporters rennais et quelques observateurs réclament le départ de Beye. Au-delà d'une gestion humaine contestable avec le départ de Seko Fofana et la mise à l'écart de Ludovic Blas, l'ancien consultant de Canal+ affiche des limites tactiques évidentes selon ses détracteurs. La comparaison avec son ancien adjoint au Red Star Pierre Sage, qu'il retrouve ce samedi pour Lens-Rennes, est criante. L'insider Mohamed Toubache-Ter a remué le couteau dans la plaie des Bretons.
Selon ses informations, le recrutement de l'entraîneur lensois était largement possible après son licenciement polémique à Lyon. « Au passage, Pierre Sage avait été proposé au Stade Rennais. Refus poli du Stade Rennais. La suite ? Pierre Sage s’engage à Lens !! », a t-il écrit sur le réseau social X. Au vu de la belle dynamique lensoise, difficile de ne pas avoir quelques regrets quand on supporte le Stade Rennais.
