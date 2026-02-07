Nantes perd gros dans la course au maintien

Battu lors de ses trois derniers matchs de Ligue 1, Nantes est englué à la 16e place du classement avant la réception de l’OL ce samedi soir. Dans leur quête d’un maintien, les Canaris ne peuvent même plus compter sur le soutien indéfectible de La Beaujoire.

Les temps sont très durs au FC Nantes. Battus par Lorient le week-end dernier (2-1), les hommes d’Ahmed Kantari traversent une mauvaise passe. Les victoires contre Concarneau en Coupe de France puis à Marseille en Ligue 1 avaient pourtant redonné de l’espoir. Mais les défaites contre Nice (deux fois), le Paris FC et Lorient ont replongé Nantes dans la crise au point de fragiliser la position du nouvel entraîneur Ahmed Kantari. Ces dernières années, Nantes s’est habitué à se battre pour son maintien mais le club de Loire-Atlantique a toujours pu compter sur un stade de la Beaujoire rempli et derrière son équipe.

C’est de moins en moins le cas cette saison comme le souligne L’Equipe. « Les railleries ont fini par gagner une grande partie des fans et les chants moqueurs à l'encontre de la famille Kita, propriétaire du club, fleurissent désormais un peu partout à La Beaujoire, qui séduit de moins en moins de monde, soit moins de 25 000 personnes » souligne le quotidien national, pour qui Nantes est clairement en train de perdre l’un de ses meilleurs atouts dans la quête du maintien, à savoir le soutien de son public d’habitude si fidèle malgré les saisons compliquées qui s’enchaînent.

La Beaujoire lâche le FC Nantes