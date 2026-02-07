ICONSPORT_268442_0064

Nantes perd gros dans la course au maintien

FC Nantes 07 févr.
par Corentin Facy
0
Battu lors de ses trois derniers matchs de Ligue 1, Nantes est englué à la 16e place du classement avant la réception de l’OL ce samedi soir. Dans leur quête d’un maintien, les Canaris ne peuvent même plus compter sur le soutien indéfectible de La Beaujoire.
Les temps sont très durs au FC Nantes. Battus par Lorient le week-end dernier (2-1), les hommes d’Ahmed Kantari traversent une mauvaise passe. Les victoires contre Concarneau en Coupe de France puis à Marseille en Ligue 1 avaient pourtant redonné de l’espoir. Mais les défaites contre Nice (deux fois), le Paris FC et Lorient ont replongé Nantes dans la crise au point de fragiliser la position du nouvel entraîneur Ahmed Kantari. Ces dernières années, Nantes s’est habitué à se battre pour son maintien mais le club de Loire-Atlantique a toujours pu compter sur un stade de la Beaujoire rempli et derrière son équipe.
C’est de moins en moins le cas cette saison comme le souligne L’Equipe. « Les railleries ont fini par gagner une grande partie des fans et les chants moqueurs à l'encontre de la famille Kita, propriétaire du club, fleurissent désormais un peu partout à La Beaujoire, qui séduit de moins en moins de monde, soit moins de 25 000 personnes » souligne le quotidien national, pour qui Nantes est clairement en train de perdre l’un de ses meilleurs atouts dans la quête du maintien, à savoir le soutien de son public d’habitude si fidèle malgré les saisons compliquées qui s’enchaînent.

La Beaujoire lâche le FC Nantes

« Si, pour beaucoup, leur politique illisible, symbolisée par la valse permanente des entraîneurs, est la principale cause de l'absence de résultats, les joueurs ont une grande part de responsabilité, à considérer qu'ils ont un niveau suffisant » ajoute notre confrère Franck Le Dorze. Face à Lyon samedi soir lors de la 21e journée de Ligue 1, le stade de La Beaujoire devrait être quand même bien rempli. De quoi donner du baume au coeur, peut-être, aux coéquipiers de Matthis Abline pour réaliser un gros coup, comme ils l’avaient fait contre l’OM début janvier. Gagner face à l’OL serait la meilleure des idées afin de recoller au Havre, 15e avec 6 points d’avance avant le coup d’envoi de cette journée.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

