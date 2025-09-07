Cet international français qui fait saliver l'OM et Monaco

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Pour les joueurs écartés qui n'ont pas trouvé preneur cet été, l'automne risque d'être long. C'est le cas d'Axel Disasi, barré à Chelsea et qui se verrait bien revenir en Ligue 1 cet hiver.

0 minutes de temps de jeu, pas d’inscription sur la liste de la Ligue des Champions, Axel Disasi a bien compris le message en plein mercato. Chelsea ne compte pas sur lui et les 45 millions d’euros mis sur lui il y a seulement deux ans sont déjà partis en fumée. Le défenseur central se cherchait un club cet été et l’accord trouvé avec Monaco pour un retour a volé en éclats. Car les Blues ont préféré prêter Nicolas Jackson au Bayern Munich, quitte à atteindre le quota de joueurs pouvant être cédés provisoirement. Résultat, Disasi est toujours à Londres, même si son nom est évoqué du côté de la Turquie et de l’Arabie Saoudite. Une perspective qui n’enchante pas l’ancien joueur du Paris FC qui ne se voit pas déjà aller sur une voie de garage à 27 ans. Avec son contrat très longue durée, il a de quoi voir venir à Chelsea, et va désormais privilégier six mois sans jouer pour se trouver un point de chute en janvier.

Selon la presse anglaise, Crystal Palace compte bien essayer de le faire venir pendant l’hiver, mais les pistes en France risquent d’être encore plus nombreuses. Avec son bagage et une place à gagner dans l’effectif des Bleus en vue de la Coupe du monde, Disasi pourrait privilégier une suite de carrière en Ligue 1. Ce ne serait pas le premier international tricolore à revenir dans le championnat de France, et l’OM comme Monaco sont attentifs à sa situation. Il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici le mois de janvier, mais le fait que les deux clubs cités disputent la Ligue des Champions et aient connu ces derniers temps quelques difficultés en défense, laissent à penser qu’une fenêtre de tir est envisageable.