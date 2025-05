Ce joueur de Chelsea fonce à Strasbourg

Dans : Mercato.

Strasbourg peut remercier Chelsea pour Andrey Santos et aussi Dorde Petrovic, impérial dans les buts cette saison. Un autre joueur du club anglais va tenter de remplacer le gardien serbe.

La passerelle est plus active que jamais entre Chelsea et Strasbourg. Il faut dire que le club anglais possède un effectif pléthorique, et la formation alsacienne n’hésite pas à lancer ou relancer des éléments qui n’ont pas de temps de jeu du côté de Stamford Bridge. C’est le cas de Mike Penders, bien parti pour remplacer Dorde Petrovic, également prêté par Chelsea, dans les buts de Strasbourg la saison prochaine. Penders n’est pourtant pas le premier venu, car il avait été recruté par Chelsea pour 20 millions d’euros l’été dernier, en provenance du Racing Genk. Resté en Belgique, le gardien n’a pourtant que peu de chances de devenir numéro 1 chez les Blues, et envisage donc de ne pas intégrer l'effectif des Blues pour se faire la main et éviter de rester sur le banc à 19 ans.

Penders voudrait... rester en Belgique

Le PSV Eindhoven lui tourne autour, mais inutile de préciser que Strasbourg trouvera beaucoup plus facilement un accord avec Chelsea pour faire signer Penders pour la saison prochaine. Le gardien belge pourrait prendre part à la Coupe du monde des clubs avec Chelsea selon La Dernière Heure, avant de faire un choix sur son avenir en juillet. Le portier hésite en tout cas encore beaucoup sur son avenir, et se verrait même encore rester en prêt à Genk une saison, avec l’Europa League à disputer dès le mois d’août. Mais ce sera le club londonien qui décidera ed son avenir, et Strasbourg compte bien en profiter pour essayer de faire oublier la grosse saison de son numéro Djodje Petrovic.