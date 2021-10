Cavani viré par CR7, le Real Madrid a une idée de génie

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Edinson Cavani a finalement décidé d’honorer sa dernière année de contrat à Manchester United. Ou pas, si le Real Madrid venait à lui faire une offre en janvier prochain ?

Suite à un brillant passage au Paris Saint-Germain, où il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale en marquant 200 buts en 301 matchs entre 2013 et 2020, Edinson Cavani avait choisi de rejoindre les Red Devils. Mais depuis un an, l'international uruguayen n’a jamais retrouvé son meilleur niveau. Auteur de 17 buts en 42 rencontres sous le maillot du MU, le joueur de 34 ans n’est plus le goleador qu’il était. Encore moins en ce début de saison, vu que le Matador n’est pas vraiment titulaire dans l’esprit d’Ole Gunnar Solskjaer. Avec 62 minutes de temps de jeu depuis la reprise estivale, pour zéro but au compteur, Cavani fait grise mine. D’autant plus que Cristiano Ronaldo occupe toute la place depuis son come-back en août dernier. Buteur à cinq reprises, et notamment contre Villarreal en Ligue des Champions mercredi soir (2-1), la star portugaise pousse Cavani vers la sortie.

Carlo Ancelotti veut un attaquant

S’il comptait bien respecter son engagement jusqu’en juin prochain avec MU, l’ancien attaquant du Napoli va peut-être revoir ses plans en vue du mercato hivernal. Surtout si un beau projet se présente à lui. Ce qui semble être le cas, vu que selon El Nacional, le Real a coché le nom du Matador pour la deuxième partie de saison. En quête d’un avant-centre supplémentaire, pour soulager Karim Benzema, Carlo Ancelotti n’a pas eu gain de cause l’été dernier. Mais sachant que Madrid est vraiment dans le besoin, la direction de la Maison Blanche pourrait accepter les demandes de leur coach. Et l’Uruguayen serait alors en haut de la short-list.

Cavani, une transition avant Mbappé ?

Déjà annoncé dans le viseur du Real au cours des dernières saisons, Cavani ne serait pas contre une pige de six mois au Bernabeu, histoire de finir sa carrière européenne en beauté. En tout cas, ce deal pourrait arranger tout le monde. Car même si Madrid envisage de proposer un prêt à United, les dirigeants mancuniens seraient ouverts à l’idée de se séparer d’un gros salaire avant de le perdre gratuitement l’été prochain. De son côté, le Real pourrait assurer une transition offensive avec Cavani, en attendant le recrutement d’un nouveau galactique, comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland.