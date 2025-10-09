Camavinga malheureux au Real, un club en crise l'appelle

Longuement blessé, Eduardo Camavinga revient tout juste à la compétition. Mais l’international français a le moral en berne alors que plusieurs joueurs ont profité de son absence pour se démarquer aux yeux de Xabi Alonso.

Out depuis le début de la saison, Eduardo Camavinga a été éloigné des terrains au pire moment. L’international français a manqué les grands débuts de Xabi Alonso au Real Madrid , une absence qui est mal tombée pour le joueur formé au Stade Rennais. L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a mis en place ses idées de jeu avec d’autres éléments à l’instar de Tchouaméni, Ceballos ou encore Arda Güler au milieu de terrain. Camavinga part avec un vrai train de retard et cela affecte logiquement le moral de l’international tricolore selon les informations de Don Balon.

Le média nous apprend que celui qui a rejoint le Real Madrid en 2021 pour 30 millions d’euros n’est pas le plus heureux des hommes dans la capitale espagnole. Outre cette blessure qui a plombé son début de saison, le joueur né à Cabinda en Angola regrette de ne jamais s’être imposé comme un titulaire indiscutable sur le long terme au sein de la Casa Blanca. Une situation regrettable qui n’en fait pas un joueur intransférable aux yeux du Real, un autre élément qui affecte Camavinga. Un départ dans les mois à venir n’est d’ailleurs pas impossible selon le média espagnol, qui nous apprend qu’un cador en crise aimerait profiter de la situation : Manchester United.

E. Camavinga France • Âge 22 • Milieu UEFA Nations League Matchs 5 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

L’entraîneur portugais Ruben Amorim est un grand fan du joueur, qu’il estime capable de briller en tant que sentinelle devant la défense ou dans un rôle plus offensif de relayeur dans son dispositif tactique en 3-4-3. La source ajoute que pour s’offrir Eduardo Camavinga, les Red Devils sont prêts à casser leur tirelire en posant une somme importante sur la table en plus d’offrir au joueur français un salaire colossal qui en ferait l’un des joueurs les mieux payés du club. Reste à savoir si cette possible offensive concernera le mercato hivernal ou celui de l’été prochain, ce qui n’est pas précisé à ce jour. De son côté, Eduardo Camavinga réfléchira néanmoins à deux fois avant de rejoindre un club qui enchaîne les désillusions ces dernières années et dont la participation en Ligue des Champions la saison prochaine est très loin d’être certaine.