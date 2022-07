C’est obligé, Chelsea va recruter français !

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

En quête d'un défenseur central, Chelsea a ciblé trois joueurs de premier ordre. Ils sont tous français, et seront difficiles à aller chercher.

Thomas Tuchel n’est pas satisfait du mercato de Chelsea, et cela va déboucher sur des mouvements de taille dans le courant du mois d’août. L’entraineur allemand a besoin d’un défenseur central, et s’il a été sondé par l’Inter Milan pour savoir s’il était capable de s’aligner sur les prétentions afin de recruter Milan Skriniar, son désir ne se porte pas sur le joueur slovaque. Selon Bild, trois joueurs sont dans le viseur du club londonien pour cet été. Ils ont un point commun, ils sont tous Français. Il y a tout de même une surprise de taille dans le lot. Ce n’est pas la présence de Presnel Kimpembe dans ce trio qui étonnera, Chelsea ayant l’intention depuis plusieurs semaines de réaliser un gros coup en piquant un titulaire du PSG qui a pu avoir la bougeotte au début de l’été, même si cela ne semble plus être le cas.

Pavard intéressé par Chelsea

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Bayern (@fcbayern)

Plus récemment, la piste menant à Wesley Fofana, le défenseur révélé à Saint-Etienne et qui était parti fort avec Leicester avant d’être freiné par une blessure, a été ouverte. Mais le journal allemand révèle qu’un champion du monde français est prêt à dire oui à Chelsea. Il s’agit de Benjamin Pavard, qui se sent un peu à l’étroit au Bayern Munich et ne parvient pas totalement à s’imposer de manière incontestable avec Julian Nagelsmann. En attendant, Chelsea va devoir se montrer convaincant pour chacune de ces pistes, sachant que le Bayern Munich n’a par exemple pas du tout prévu de perdre Benjamin Pavard. Même si l’intérêt de l’ancien lillois pour Chelsea est confirmé par Bild, cela pourrait provoquer un sérieux coup de chaud au sein du club allemand.