Bruno Fernandes refuse la montagne d’or d’Al-Hilal

Bruno Fernandes s'était donné une semaine pour répondre à l'offre généreuse d'Al-Hilal. Il a dit non et devrait donc rester à Manchester United.

Joueur un peu seul souvent dans l’effectif de Manchester United à essayer de tirer l’équipe vers le haut, Bruno Fernandes se pose des questions sur son avenir à l'heure du mercato. Il sait qu’il sera difficile de lutter pour les grands titres avec les Red Devils, qui ne parviennent pas à se hisser au niveau des meilleurs ces dernières années, malgré des dépenses colossales à chaque mercato. Le milieu de terrain portugais faisait l’objet d’une offre colossale de la part d’Al Hilal pour le faire signer dans le championnat saoudien.

🚨🔴 As reported in our Transfer Update show yesterday, Bruno #Fernandes had already made it clear to Manchester United in recent days that he was leaning towards NOT moving to Al-Hilal, as he wants to continue playing at the highest level in Europe.



