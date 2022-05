Bras de fer Lyon-Lille pour un champion du monde !

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Champion du monde avec la France en 2018, Moussa Sissoko est un milieu de terrain de qualité et coté. Relégué en Championship avec son club de Watford depuis samedi, il sera une bonne affaire sur le marché cet été. L'OL l'avais compris, le LOSC l'a rejoint sur le dossier.

Moussa Sissoko n'est pas toujours considéré à sa juste valeur par les journalistes et le public mais l'international français possède un CV difficilement égalable. L'ancien toulousain aux 71 sélections en Bleu a été vice-champion d'Europe en 2016 et surtout champion du monde en 2018. En club, il a arpenté les terrains de Premier League depuis près de dix ans à Newcastle et Tottenham. Avec les Spurs, il est allé jusqu'en finale de la Ligue des champions en 2019. À 32 ans, il possède des qualités et une expérience du haut niveau qui intéressent bien des clubs.

OL-LOSC, le match est lancé pour Sissoko

D'autant qu'il ne leur a pas échappé que Moussa Sissoko devrait être sur le marché l'été prochain. Arrivé à Watford il y a moins d'un an, il ne devrait pas accompagner les Hornets en Championship où ils ont été officiellement relégués samedi après une défaite à Crystal Palace. La France ouvre ses bras pour lui. L'OL l'a déjà ciblé depuis plusieurs jours mais le LOSC ne compte pas le laisser aussi facilement aux Gones.

Pour ceux au stade ou qui n'ont pas entendu, voilà ce qu'a dit Amazon :



- 10aine départs et 10aine arrivées

- Xeka, Pied, Yilmaz et Grbic non conservés

- Fonte vers une prolongation

- Ajorque intéressé

- Bouanga, Sinisterra et Moussa Sissoko (contacts avancés avec Lyon) pistés — Ce sont mes frères (@NousSommesLille) May 6, 2022

En effet, selon les informations de Prime Vidéo, le LOSC cible Moussa Sissoko. Dixièmes de Ligue 1, les Dogues devraient être confrontés à des mouvements importants l'été prochain parmi lesquels le départ probable de Xeka. Sissoko est vu comme le possible remplaçant du Portugais même si le LOSC devra vite rentrer dans le dossier. L'OL est en discussions avancées avec le joueur et son agent. Cependant, ces dernières saisons, les Nordistes ont souvent réussi à renverser la situation au mercato, venant priver les Lyonnais de Gudmundsson ou encore Zhegrova.