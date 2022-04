OL : Moussa Sissoko, le pari de Lyon au mercato ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Lyon ne sait pas encore si une place européenne sera au bout de sa saison de Ligue 1, mais l'OL réfléchit déjà à son prochain mercato. La Premier League serait un réservoir de renforts pour l'équipe de Peter Bosz.

Tandis que le club de Watford pourrait être officiellement relégué en D2 anglaise dès le week-end prochain, puisque les Hornets sont à la 19e place du classement de Premier League avec neuf points de retard sur le premier non relégable, l’Olympique Lyonnais a un œil très attentif sur l’un des joueurs du club anglais. En effet, Hugo Guillemet affirme que la cellule recrutement de l’OL, menée par Bruno Cheyrou, a mis sur ses tablettes un joueur français bien connu, Moussa Sissoko. L’international tricolore, passé par Newcastle et Tottenham depuis son départ de Toulouse en 2013, a signé l’été dernier un contrat court à Watford puisqu’il sera libre dans un an. Et avec la descente presque acquise de ce club, il est évident que le milieu de terrain ne sera non pas libéré de son engagement, mais transféré pour un montant très raisonnable. Même si rien n’est signé entre le club de Jean-Michel Aulas et le milieu de terrain de 32 ans, les discussions ont courtoisement débuté.

Issa Diop et Moussa Sissoko ont un point commun

👕 𝗢𝘂𝗿 𝗻𝗲𝘄 𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟭𝟵...



🇫🇷 @MoussaSissoko 🇫🇷 — Watford Football Club (@WatfordFC) August 27, 2021

Il est vrai que Moussa Sissoko possède un point commun avec Issa Diop, la priorité numéro 1 du mercato de l’Olympique Lyonnais, à savoir ses représentants. Cela facilite forcément les négociations, même si le dossier du joueur de West Ham est largement plus avancé que celui du joueur de Watford. Comme le précise le journaliste de L’Equipe, l’ancien Toulousain n’est pas un choix qui est totalement entériné par les dirigeants de l’OL, une réflexion encore en cours sur son profil contrairement à celui d’Issa Diop. Reste aussi à savoir si le recrutement de Moussa Sissoko enthousiasmera les supporters de l'Olympique Lyonnais, dont le poids semble peser de plus en plus dans les choix de Jean-Michel Aulas et de son board.