Bournemouth rend fou le PSG, Lille se venge

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Bournemouth se montre très gourmand avec le PSG pour lui vendre Ilya Zabanyi. Les énormes montants récoltés par le club anglais mettent le LOSC en appétit.

Equipe surprise de la saison dernière en Premier League en compagnie de Nottingham Forest, Bournemouth a marqué les esprits avec sa faculté à dénicher les perles rares à plusieurs pistes. Sa défense centrale a déjà été pillé au mercato avec le transfert de Dean Huijsen au Real Madrid pour 62 millions d’euros au mois de juin. L’autre central va aussi partir, puisque Ilya Zabarnyi est tout proche de signer au PSG. Tout proche, mais toujours pas d’accord malgré une deuxième offre parisienne à hauteur de 60 millions d’euros, ce qui ne satisfait visiblement toujours pas les Cherries. Le club anglais se veut gourmand, mais va devoir se heurter à une réponse du même ordre sur le marché des transferts, avec de telles rentrées d’argent.

Mercato : un accord entre Bafodé Diakité et Bournemouth a été trouvé https://t.co/3aWOfsKVqw — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 3, 2025

En effet, pour se renforcer en défense, Bournemouth a l’ambition de faire signer Bafodé Diakhité, le solide défenseur du LOSC. Selon L’Equipe, un accord vient d’être conclu entre le Français de 22 ans et la formation de Premier League. Mais il faut désormais trouver un terrain d’entente avec Lille, et Olivier Letang a, selon RMC, prévenu son homologue de Bournemouth qu’il demandait au minimum 35 millions d’euros pour Bafodé Diakhité. L’ancien joueur de Toulouse a été acheté pour 3 millions d’euros en 2022, et possède une valeur marchande encore inférieure au prix demandé. Mais si Bournemouth récupère plus de 130 millions d’euros avec la vente de ses deux défenseurs centraux, Lille a bien compris qu’il y avait matière à récupérer un très gros montant.