Benzema abandonné 100 millions, José Mourinho le vaut bien

Mercato28 sept. , 22:30
parHadrien Rivayrand
Il y a quelques jours, José Mourinho quittait Fenerbahce pour rejoindre les rangs de Benfica. Le technicien portugais a de grands projets pour le club de Lisbonne, notamment sur le marché des transferts. 
Benfica a décidé de faire confiance à José Mourinho pour changer une dynamique en berne. Le club lisboète pense l'ancien du Real Madrid capable de donner un nouveau souffle à Benfica. José Mourinho sait qu'il ne manquera pas de travail. Le Lusitanien espère notamment que sa direction écoutera ses demandes lors des prochaines fenêtres de mercato. S'il y a bien un joueur que José Mourinho veut voir débarquer au Benfica, c'est Karim Benzema. Si l'attaquant français ne sera pas facile à déloger d'Al-Ittihad, le Special One est loin d'avoir dit son dernier mot dans ce dossier XXL. 

Benzema, Mourinho est à la manoeuvre 

Selon les informations de TeamTalk, Karim Benzema ne serait d'ailleurs pas fermé à l'idée de travailler une nouvelle fois sous les ordres de José Mourinho. Le Ballon d'Or 2022 est même prêt à baisser son salaire pour rendre ce transfert possible. Une très bonne chose pour un Mourinho persuadé qu'une arrivée de KB9 transformerait totalement le visage de son équipe.
Pour rappel, avec un salaire annuel frôlant les 100 millions d'euros avec Al-Ittihad, Karim Benzema fait partie des joueurs les mieux payés au monde. Sans volonté du joueur de quitter l'Arabie saoudite, rien ne pourra se faire. Et d'après certains échos, l'ancien de l'OL pourrait renoncer à ce pactole pour se donner un nouveau défi en Europe. A noter qu'un prêt pourrait également permettre au joueur français de débarquer au Portugal. 
K. Benzema

K. Benzema

FranceFrance Âge 37 Attaquant
En attendant d'en savoir plus sur une potentielle arrivée de Benzema au Benfica, José Mourinho va devoir faire avec les moyens du bord. Après 7 journées disputées en championnat portugais, les pensionnaires de l'Estadio da Luz sont seulement troisièmes. Pas suffisant pour un club avec autant d'ambitions. 
