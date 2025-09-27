Vidéo : Karim Benzema envoie balader une journaliste

Al-Ittihad s’est incliné dans le choc de la 4e journée du championnat saoudien face à Al-Nassr vendredi soir. Un match dans lequel Karim Benzema n’a pas brillé, mais le Français s’est fait remarquer à la sortie du stade.

Les observateurs du championnat saoudien avaient les yeux rivés sur le choc entre Al-Ittihad et Al-Nassr vendredi soir. Face aux coéquipiers de Karim Benzema , ce sont ceux de Cristiano Ronaldo qui l’ont emporté à l’extérieur (0-2). Une victoire acquise grâce à des buts de l’international portugais et de Sadio Mané. Discret à la pointe de l’attaque de son équipe, Karim Benzema n’a pas brillé. L’ancien buteur de l’OL et du Real Madrid s’est néanmoins fait remarquer après le match.

Alors qu’il passait en zone mixte, le Ballon d’Or 2023 a été interpellé par une journaliste. Chose surprenante, ce n’était pas pour une interview… mais pour un autographe. Enclin à le signer dans un premier temps, « KB9 » s’est par la suite étonné de voir que la journaliste souhaitait que Karim Benzema signe une photo de lui-même. La journaliste voulait suivre une trend de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux, ce que l’ancien international français n’a pas du tout apprécié.

« T’es drôle hein ? T’es trop drôle ! » a d’abord lâché le joueur d’Al-Ittihad avant de poursuivre. « Tu essaies d’être drôle ou quoi ? Prends ta trend et prends ton truc » a ensuite soufflé Karim Benzema, rendant à la journaliste sa photo et son stylo. Une scène très rare qui n’a pas manqué de faire le tour du pays en Arabie Saoudite. Malgré son agacement, le joueur de 37 ans est néanmoins resté très correct et poli envers la journaliste. Ce n’était pourtant pas l’envie qui lui manquait de l’envoyer balader un peu plus sèchement au vu de son visage très fermé et on peut le comprendre après une défaite à domicile contre son principal rival au championnat.