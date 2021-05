Barça : Zéro offre, Messi confronté à la dure réalité

Dans : Mercato.

À un mois de la fin de son bail au FC Barcelone, Lionel Messi n’a toujours pas reçu la moindre offre de contrat sur le marché des transferts… Que ce soit du Barça ou d’un autre club.

Messi va-t-il se retrouver au chômage en juillet prochain ? Sûrement pas, mais à l’heure actuelle, le sextuple Ballon d’Or est dans le flou le plus total par rapport à son avenir. Un an après avoir fait des pieds et des mains pour quitter son club de toujours, sans la réussite escomptée, vu que le président Bartomeu l’avait forcé à respecter son engagement, Messi n’érige plus un départ de Barcelone comme priorité. Ouvert à tout, l'international argentin est même prêt à signer une prolongation au Barça. Sauf que pour l’instant, La Pulga ne voit rien venir. Alors que les médias espagnols évoquaient des discussions entre le clan Messi et la nouvelle direction catalane, menée par Joan Laporta, l’attaquant de 33 ans « n'a pas encore reçu la moindre offre pour pouvoir étirer son bail », selon Goal. Autant dire que les négociations n’ont pas avancé ces derniers jours, alors que la saison est terminée.

Messi en mode Mbappé

Un fait qui s’explique par deux raisons principales. Du côté de Messi d’abord, l’idole du Camp Nou attend toujours d’en savoir plus sur le futur projet sportif du FCB. Comme Kylian Mbappé au PSG, ce critère sera décisif dans son choix. D’autant plus que l’entraîneur pour la saison prochaine n’est pas encore connu, même si Ronald Koeman devrait normalement rester en place. Concernant la deuxième raison, elle vient du Barça. Puisque le club est toujours en train de réaliser un audit sur l’état de ses finances. Ce qui ne rend pas la tâche facile, et notamment sur le mercato, où le Barça sera assez limité en cette période de crise. Malgré tout cela, « la prédisposition à parvenir à un accord est bien réelle » entre Messi et le FCB. Dans les prochains jours, Laporta et son vice-président Yuste vont donc s’activer pour offrir un contrat digne de ce nom au meilleur joueur de l’histoire. Et pour finir de convaincre Messi, le président devrait même prendre la parole pour expliquer la stratégie et le projet à venir du Barça… de Messi.