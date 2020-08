Barça : Piqué montre l'exemple, il a une offre pour partir

Dans : Mercato.

Après la terrible déculottée subie contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (2-8), le FC Barcelone est en train de faire sa révolution.

Ces derniers jours, des têtes sont tombées au Barça, et notamment celle de Quique Sétien et d’Eric Abidal. Si de gros changements ont donc eu lieu, avec l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc de touche, le FCB va poursuivre son nouveau cycle. Pour faire face à la crise actuelle et pour avoir un peu d’argent frais pour recruter de nouveaux joueurs, le club catalan veut récupérer 200 millions d’euros sur le mercato estival. Pour cela, de nombreux joueurs sont sur la liste des transferts. Puisqu’à part Messi, Ter Stegen, De Jong, Puig, Fati et Lenglet, aucun autre joueur n’est intransférable. Des éléments comme Rakitic, Braithwaite, Vidal, Firpo, Dembélé et Umtiti sont même considérés comme des indésirables.

D’autres, comme Griezmann, Suarez, Alba, Busquets ou Piqué sont aussi sur la sellette. Et cela tombe bien pour le défenseur central, car s’il a proposé son départ pour aider son club de coeur, l’Espagnol a déjà une piste. En effet, selon Sport, Piqué est actuellement courtisé par Fulham. Promu en Premier League, le club anglais est « très attentif à la situation du défenseur central catalan ». Si bien qu’il aurait reçu une première offre de la part de Fulham. Reste à savoir si le joueur de 33 ans est tenté à l’idée de quitter la Liga pour retrouver le championnat anglais, lui qui avait lancé sa carrière chez les pros du côté de Manchester United entre 2004 et 2008.