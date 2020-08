Barça : Neymar, Suarez, Lautaro... Les conditions de Messi pour rester

Dans : Mercato.

Prêt à quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi pourrait encore changer d’avis. Mais pour rester, l’attaquant du Barça réclamerait de nombreuses arrivées, et non des moindres.

En colère contre le président Josep Maria Bartomeu, et prêts à supplier Lionel Messi, de nombreux supporters du FC Barcelone espèrent encore un rebondissement. Il est vrai que l’Argentin, dont les envies d’ailleurs ont été confirmées, ne s’est toujours pas exprimé publiquement. Le capitaine du Barça envisagerait-il un retour en arrière ? Oui, répond le média espagnol Don Balon, mais sous plusieurs conditions.

Pour commencer, le Blaugrana réclamerait la démission de Bartomeu. Rien de bien surprenant jusqu’ici. En revanche, on ne s’attendait pas forcément à la liste de recrues souhaitées par Messi. En effet, le sextuple Ballon d’Or, qui aimerait conserver son ami Luis Suarez à Barcelone contre la volonté du nouvel entraîneur Ronald Koeman, exigerait les arrivées d’un latéral droit, d’un latéral gauche, d’un défenseur central et de deux attaquants.

Les joueurs réclamés par Messi

C’est pourquoi les noms de Joshua Kimmich (25 ans, Bayern Munich) et de Nicolas Tagliafico (27 ans, Ajax Amsterdam) sont cités. Tout comme ceux de Neymar et de Lautaro Martinez, ses deux préférences pour le secteur offensif. Rappelons que le numéro 10 du Paris Saint-Germain et l’avant-centre de l’Inter Milan sont déjà convoités par le Barça depuis des mois. Mais le manque de moyens financiers a toujours représenté un obstacle insurmontable. Et peu importent les demandes de Messi, la situation n’a pas changé…