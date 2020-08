PSG : Neymar craque pour Paris, son message est surprenant !

Dans : PSG.

Trois jours après ses larmes de Bayern-PSG, Neymar a adressé un message à ses coéquipiers parisiens afin de crier sa détermination à voir Paris vaincre.

On avait quitté Neymar en pleurs sur le banc de touche après la défaite du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich en finale de la Ligue des champions. Mais si son vieux pote Lionel Messi est en plein divorce, pas à l’amiable, avec le Barça, Neymar a lui crié son amour du PSG, un an après avoir tout essayé pour partir rejoindre Messi à Barcelone. Via Twitter, l’attaquant de la Seleçao et du Paris SG a fait part de toute sa détermination avant la reprise de la saison 2020-2021, et cela sous le maillot du club de la capitale et aucun autre, tordant ainsi le cou à d’éventuelles rumeurs de départ.

« Bravo à chaque joueur et au staff. Nous n'avons pas fini comme nous le voulions et le souhaitions, mais c'était incroyable de vivre ce que nous avons vécu. Maintenant, il faut recharger nos batteries, pour revenir plus fort et avec la même envie de gagner. C'était trop, putain ❤️👏🏽 ALLEZ PARIS », a lancé Neymar, avec les deux derniers mots en français afin de bien montrer que le Paris Saint-Germain pouvait compter sur lui.