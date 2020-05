OM :  Voilà pourquoi Griezmann ne signera jamais au PSG

Dans : OM.

Natif de la région lyonnaise et souvent présent à Gerland dans sa jeunesse, Antoine Griezmann est pourtant un fan de la première heure de l’OM.

L’attaquant français n’y peut rien, son équipe de coeur en Ligue 1 est clairement celle de Marseille, et il y fait souvent de petites allusions, notamment en ce qui concerne le public bouillant du Vélodrome qu’il admire. Si sa venue dans la formation de la cité phocéenne est hors de question pour un joueur à 120 ME et qui touche quasiment 24 ME par an, l’attaquant barcelonais a démontré une fois de plus son amour pour l’OM sur les réseaux sociaux. En effet, Antoine Griezmann a tout simplement dévoilé quel serait le prochain cadeau pour son fils, et il s’agit d’une tenue complète de l’OM.

En attendant de voir son papa porter le même, Amaro Griezmann aura déjà les couleurs marseillaises sur les épaules très prochainement donc. Une preuve pour beaucoup que voir son nom apparaitre régulièrement dans les échanges avec le PSG pour faire revenir Neymar en Catalogne est illusoire. Car si le Paris SG a parfois fait venir des joueurs qui ont pu apprécier Marseille dans leur jeunesse, l’attachement semble viscérale concernant Griezmann, et sa signature au PSG risquerait de très mal passer chez les supporters. Certes, le talent peut tout faire pardonner et Neymar, hué en début de saison et de nouveau adulé désormais, en est la preuve. Mais la pilule serait tout de même difficile à avaler. Pour le coup, le voir ainsi afficher les couleurs d’un autre club ne devrait pas trop déranger le FC Barcelone, en très grand froid avec le Paris Saint-Germain, et qui va certainement laisser passer sans sourciller la petite publicité pour l’OM de son buteur.