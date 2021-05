Barça : Deux entraineurs français dans la short-list

Dans : Mercato.

Suite à une saison complètement ratée, le FC Barcelone va tenter de retrouver son meilleur niveau en 2022. Avec ou sans Ronald Koeman ?

Pour l’instant, Ronald Koeman est encore l’entraîneur du club catalan. Mais cela est susceptible de bouger dans les jours à venir. Sachant que l’entraîneur néerlandais n’a pas du tout réussi sa première saison sur le banc des Blaugrana, avec la victoire en Coupe du Roi comme seul fait d’armes, au milieu des échecs en Ligue des Champions et en Liga, Koeman est en danger. Selon Don Balon, le coach de 58 ans est même sur le départ. Au cours des prochains jours, Joan Laporta devrait annoncer le départ de son entraîneur, pourtant sous contrat jusqu’en 2022. Mais alors qui sera le prochain coach du Barça ? Pour l’instant, deux hommes font figure de favoris. Il s’agit de Jordi Cruyff, le fils de Johan étant sans poste depuis son départ de Shenzhen, et Roberto Martínez, l’actuel sélectionneur de la Belgique. Si ces deux candidats sont crédibles, il en va de même pour Xavi Hernández. Même s’il se sent très bien au Al Sadd SC au Qatar, la légende du Barça est réclamée par Lionel Messi, son ancien coéquipier dans le grand Barça de Pep Guardiola.

Thierry Henry ou Laurent Blanc à Barcelone ?

Par contre, La Pulga est beaucoup plus dans le doute par rapport aux trois derniers noms qui circulent autour du Camp Nou. Si la piste menant à Joachim Löw, qui va laisser la sélection allemande à Hans-Dieter Flick après l’Euro, pourrait plaire à l’attaquant argentin, les deux autres ne devraient pas le convaincre de prolonger. Puisque deux Français ont proposé leurs services au FCB : Thierry Henry et Laurent Blanc. Les champions du monde 1998 sont en quête d’un joli rebond. Si l’ancien coach du PSG a repris du service à Al-Rayyan, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France est au chômage depuis sa fuite de l’Impact de Montréal en février dernier. En tout cas, Henry et Blanc sont prêts à venir en courant si leur ancien club - Henry ayant joué au Barça entre 2007 et 2010, comme Blanc entre 1996 et 1997 - répond à leur candidature. Pas sûr que ça plaise aux supporters barcelonais, qui s’attendent à bien mieux pour le lancement du nouveau projet de Laporta...