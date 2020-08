Barça : Dembélé enfin refourgué, Manchester United fait rêver Barcelone

Dans : Mercato.

En difficulté sur la piste Jadon Sancho, Manchester United envisage de se rabattre sur le Français Ousmane Dembélé. Des renseignements ont été pris auprès de l’ailier du FC Barcelone.

Ça se complique sérieusement pour Manchester United. En discussions avec le Borussia Dortmund pour le transfert du milieu offensif Jadon Sancho, le club mancunien ne parvient pas à trouver un accord. Les Allemands réclameraient toujours un montant de 120 millions d’euros, dont une grosse part à payer dès cet été. Des conditions jugées excessives chez les Red Devils, d’où le coup de sifflet final de Michael Zorc lundi. « Sancho jouera pour nous la saison prochaine, a tranché le directeur sportif du BvB. La décision est définitive. Je pense que cela répond à toutes les questions. » Pas de quoi mettre un terme à ce feuilleton relancé par ESPN.

En effet, le demi-finaliste de l’Europa League, qui a fait de l’international anglais sa priorité, s’estime toujours capable de trouver un terrain d’entente avec le Borussia Dortmund. Les Mancuniens se souviennent qu’en 2017, Zorc avait fermé la porte à Ousmane Dembélé avant de la rouvrir pour le FC Barcelone. En parlant de l’ailier français, nos confrères indiquent qu’il représente l’alternative des Red Devils, qui l’ont même contacté afin de prendre la température en vue d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Les discussions n’ont pas été plus loin pour le moment, mais nul doute que le Barça sera attentif à ce dossier et au possible départ de son flop.