Avant le PSG, l’Inter défie l’OM

L'Inter Milan est sur tous les fronts en ce moment, et une réunion au sommet va avoir lieu avec l'OM pour un transfert très attendu.

Finaliste surprise de la Ligue des Champions, l’Inter Milan n’était pas donné favori contre le FC Barcelone mais le club lombard n’a rien lâché pour passer par un trou de souris au terme de deux matchs spectaculaires. La formation italienne a de grands objectifs devant elle, avec la quête du Scudetto en Serie A, la finale de la Ligue des Champions face au PSG donc, mais aussi la Coupe du monde des clubs. Un enchainement qui provoque un premier mouvement d’ampleur. Evoqué depuis des semaines, le transfert de Luis Henrique à l’Inter Milan va entrer dans une phase concrète dans les prochaines heures. Le journaliste transalpin Lucas Bendon, qui travaille notamment pour le site de Gianluca Di Marzio, annonce une rencontre imminente à venir entre l’OM et l’Inter.

Inter and OM will have a meeting in the coming hours to negotiate Luis Henrique's transfer to Italy. Brazilian winger has already agreed on personal terms with Inter. ⚫️🔵 #Inter #OM #TeamOM details on @DiMarzio pic.twitter.com/56G75DrH3y