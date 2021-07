ASSE : Surprise, l’OM s’attaque à Bouanga

Dans : Mercato.

Sur tous les fronts au mercato, Pablo Longoria a les yeux partout pour renforcer l’effectif de l’OM… y compris en Ligue 1.

Pour l’heure, le président de l’Olympique de Marseille n’a recruté que des joueurs évoluant à l’étranger avec Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi et Cengiz Ünder. Cela ne veut pas dire pour autant que Pablo Longoria ne scrute pas les bonnes affaires en Ligue 1. Il y a quelques jours, l’intérêt de l’OM pour Zinédine Ferhat était dévoilé. Selon les informations obtenues par l’insider Mohamed Toubache-Ter, un autre ailier évoluant en France plaît à la direction marseillaise. Il s’agit de Denis Bouanga, meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne cette saison malgré les difficultés éprouvées par le club forézien en championnat.

« Le board de l’Olympique de Marseille vient de nouer des contacts avec l’entourage de l’ailier droit stéphanois & international gabonais, Denis Bouanga ! Une prise de renseignements ! Dans le monde du football FRANÇAIS, Pablo Longoria impressionne par sa ténacité » a publié Mohamed Toubache-Ter, pour qui il y a plus qu’un simple intérêt de la part de l’Olympique de Marseille avec une réelle prise de renseignement auprès de l’entourage de Denis Bouanga. Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2023, l’international gabonais avait également été associé au Racing Club de Lens au cours des derniers jours. Néanmoins, le journaliste a douché les espoirs des Sang et Or dans le dossier Denis Bouanga, qui ne devrait pas rallier le Nord. « Il n’y a rien avec Lens juste un amour inconditionnel du joueur à votre coach (ndlr : Franck Haise) » a-t-il expliqué avant de préciser que l’OGC Nice était également intéressé. Au contraire de l’OM, les Aiglons n’ont toutefois pas (encore) contacté l’entourage de Denis Bouanga et encore moins les dirigeants de Saint-Etienne. A ce poste d’ailier, Marseille a également la piste Jérémie Boga sous le coude. Mais l’attaquant de Sassuolo coûtera beaucoup plus cher que Denis Bouanga.