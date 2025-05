ASSE ‍: Le Paris FC climatisé par le prix de Stassin

Dans : Mercato.

Promu en Ligue 1, le Paris FC souhaite être actif lors du mercato. Lucas Stassin fait notamment partie des joueurs ciblés par le club détenu par la famille Arnault. Mais l’ASSE ne bradera pas son buteur belge.

Deuxième de Ligue 2 derrière le FC Lorient, le Paris FC va débarquer en Ligue 1 humble et ambitieux. La famille Arnault l’a fait savoir, l’objectif est d’abord d’assurer la pérennité du club parmi l’élite, avant de possiblement nourrir de plus grandes ambitions. Dans l’idéal, le PFC aimerait réaliser cet été un mercato essentiellement axé sur des joueurs ayant déjà brillé en Ligue 1 comme c’est par exemple le cas de Gaëtan Perrin de l’AJ Auxerre, très apprécié par la direction francilienne. Le Paris FC est également séduit par le profil de Lucas Stassin, auteur de 12 buts en 28 matchs avec l’AS Saint-Etienne cette saison.

Mais pour s’attacher les services du buteur belge de 21 ans, le dauphin du FC Lorient va devoir casser sa tirelire. Et pour preuve, selon une étude de l’Observatoire du football, la valeur de Lucas Stassin a explosé grâce à sa première saison réussie en Ligue 1. A tel point que pour s’offrir le buteur de l’AS Saint-Etienne, il faudrait lâcher une somme proche de 28 millions d’euros. Les Verts pourraient donc réaliser une superbe plus-value dans cette affaire, un an seulement après avoir déboursé 10 millions d’euros pour recruter Lucas Stassin en provenance de Westerlo.

Lucas Stassin moins cher si l'ASSE descend en L2 ?

La question est maintenant de savoir si un tel transfert est envisageable pour la direction du Paris FC, ou si le club francilien souhaitera se renforcer avec des coups plus malins et moins onéreux sur le marché des transferts. Le prix de Lucas Stassin est en tout cas connu, mais pour récupérer une telle somme, l’ASSE devra se maintenir en Ligue 1. Car en cas de relégation, les Verts ne seront clairement pas en position de force pour négocier un transfert si rémunérateur et le Paris FC pourrait alors en profiter.