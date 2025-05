Le Paris FC tient son attaquant vedette

Dans : Paris FC.

Par Claude Dautel

Le Paris FC va se renforcer durant le mercato, et pour cela le club de la capitale pourrait s'offrir un premier attaquant rodé à la Ligue 1.

Cette fois, les dirigeants et les joueurs du Paris FC peuvent se mettre autour d'une table afin de parler de l'avenir, la saison de Ligue 2 étant officiellement terminée. Même si le club qui appartient à la famille Arnault n'a pas réussi à priver Lorient du titre de champion de France de L2, la satisfaction est évidemment très grande après cette montée en Ligue 1. Selon Le Parisien, c'est ce lundi que les responsables du PFC se sont donnés rendez-vous pour un conseil d'administration afin de finaliser le budget pour l'an prochain, et donc fixer les contours de l'effectif confié à Stéphane Gilli, dont la présence sur le banc parisien ne fait aucun doute. Le club parisien va se renforcer dans tous les domaines, et sur le plan offensif, un joueur est déjà dans son collimateur.

Le Paris FC croule sous les offres des agents

Journaliste pour le quotidien francilien, Laurent Pruneta confirme que Gaétan Perrin est bien la principale priorité offensive du mercato pour le Paris Football Club. « Le Paris FC devrait quand même bénéficier d’une belle enveloppe pour les transferts. De quoi se positionner sur quelques profils intéressants comme celui de l’attaquant d’Auxerre Gaétan Perrin, auteur d’une belle saison, mais qui a refusé l’offre de prolongation de son club. Un dossier forcément très concurrentiel, mais le projet du Paris FC présente beaucoup d’atouts qu’il compte mettre à profit dans les prochaines semaines », précise notre confrère.

𝑃𝑒𝑡𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒 :



💙 𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒 𝐅𝐂 𝐄𝐒𝐓 𝐄𝐍 𝐋𝐈𝐆𝐔𝐄 𝟏 🤯



🔵⚪ #CertifiéParis pic.twitter.com/auEGljb4tj — Paris FC (@ParisFC) May 12, 2025

De quoi obtenir un premier gros renfort, même si Gaëtan Perrin ne sera pas la seule signature, puisque Paris devrait se présenter avec un budget entre 80 et 100 millions d'euros la saison prochaine. De quoi donner des idées aux agents, comme l'a confirmé Antoine Arnault, actionnaire majoritaire du promu : « Les joueurs comme les sponsors vont vouloir venir à Paris. Paris est très attirant. Il y a déjà plein d’agents qui nous ont écrit pour nous dire que leur joueur voulait venir. »