ASM ‍: Pogba et Monaco, c'est le mariage parfait

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Libre de s'engager où il le souhaite, Paul Pogba donnera le nom de son nouveau club incessamment sous peu. Le champion du monde 2018 pourrait bien continuer sa carrière en Ligue 1 du côté de l'AS Monaco.

Paul Pogba peut signer librement dans le club de son choix. La Pioche n'est plus suspendue pour dopage et suscite l'interêt de pas mal d'écuries. En France, l'OM et l'AS Monaco sont sur les rangs. L'ancien de la Juve est même en négociations avancées avec le club de la Principauté. Pour beaucoup de fans et observateurs du monde du football, Monaco pourrait être le club idéal pour relancer Paul Pogba, qui n'a plus foulé un terrain de football depuis de nombreux mois maintenant. Ce n'est pas Olivier Dacourt qui dira le contraire, lui qui est excité à l'idée de revoir Pogba jouer au football.

Pogba à l'AS Monaco, Dacourt valide l'opération

Lors d'un échange avec Top Mercato, le consultant a en effet déclaré au sujet d'une possible arrivée de Paul Pogba à l'AS Monaco : « Paul a vécu des moments difficiles. Il est resté longtemps sans jouer, mais reste un footballeur exceptionnel. Il doit revenir dans le football. Il a encore quelque chose à apporter à ce sport. Si Monaco arrive à le signer, ça sera un grand coup pour le club de la Principauté. Lui a envie de revenir et pourra apporter son expérience à cette jeune équipe. Il ne peut pas arrêter le football comme ça ». A noter que ce qui bloque pour le moment entre Monaco et Paul Pogba est le salaire réclamé par la star française. D'ailleurs, l'international tricolore attendrait désormais une offre provenant d'Arabie saoudite avant de prendre sa décision. Une offre qui pourrait bien faire mouche au vu de la puissance financière de la Saudi Pro League.