Paul Pogba hésite entre l’argent et la France

Dans : Mercato.

Par Nathan Hanini

L’AS Monaco pousse toujours pour tenter Paul Pogba de rejoindre le club du Rocher. Le joueur veut encore prendre son temps. Pour les suiveurs du ballon rond, le discours devrait être en adéquation avec son choix.

Où signera Paul Pogba cet été ? L’international français (91 sélections) est tiraillé entre une signature en Ligue 1 du côté de Monaco et un départ pour l’Arabie Saoudite. Dans une interview récente, le joueur avait expliqué vouloir retrouver l’équipe de France et disputer le mondial 2026 du côté de l’Amérique du Nord. Ce vendredi soir dans l’émission l’Équipe du soir, le journaliste Sébastien Tarrago veut que Pogba soit cohérent avec ses récentes déclarations.

Le feuilleton Pogba continue

"Ce serait incohérent vis-à-vis de son discours s'il n'allait pas à @AS_Monaco pour des raisons financières!" @starragolequipe



En désaccord financier avec Monaco, Paul Pogba est-il trop gourmand ?#EDS pic.twitter.com/o7xE92Y2GF — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) June 20, 2025

Dans l’émission télé du quotidien sportif, le journaliste explique : « Je pars du principe que les joueurs font ce qu’ils veulent. C’est leur vie. S’ils ont envie de gagner beaucoup d'argent, ils en ont bien le droit. Je n’ai aucun problème avec ça. Mais je m'appuie sur ce qu’a dit Paul Pogba. Et Paul Pogba a dit « moi, je rêve de revenir en équipe de France ». C’est son rêve. En réalité il n’a pas joué depuis plus de deux ans, voire trois, car il était souvent blessé », détaille-t-il avant de poursuivre. « Donc s’il veut revenir en équipe de France, Monaco, c'est formidable. Alors ça marchera ou pas, on verra, mais ça reste sa meilleure chance pour aller en équipe de France. Parce que s’il va en Arabie Saoudite, il jouera, mais ça ne suffira pas. Il a bien raison dans sa discussion d’avoir le meilleur salaire possible. Mais je trouve que ce serait incohérent dans son discours qu’il n’aille pas à Monaco pour des raisons financières », conclut-il. Un feuilleton qui devrait donc continuer d’animer l’été sur le marché estival.