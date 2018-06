ASM, OM, tout le monde peut pleurer pour Dalbert

Dans : Mercato, OM, Monaco.

Arrière gauche révélé à Nice, Dalbert Henrique avait fait l’objet d’un gros transfert pour rejoindre l’Inter Milan l'été dernier.

Malheureusement pour lui, sa première saison en Lombardie ne s’est pas bien déroulée, et son club écoutait jusqu’à présent les offres pour un départ. Ecoutait car, les dirigeants milanais, peu satisfaits par les propositions venues de France, ont décidé d’y mettre un terme pour retenir définitivement leur arrière gauche annonce le Corriere dello Sport. Jusqu’à présent, l’Inter demandait un prêt payant de 2 à 3 ME avec une option d’achat finale non obligatoire de 24 ME, ce sur quoi ni Monaco et Marseille, intéressés par le joueur, n’ont répondu favorablement.

Résultat, l’Inter Milan a décidé que Dalbert était intransférable pour cet été, et qu’il effectuerait donc la reprise et la saison avec le club italien. Une décision radicale pour éclaircir un dossier avant la reprise, ou coup de bluff pour demander un effort financier aux deux clubs français ? Difficile à dire mais pour un bout de temps, l’ASM et l’OM vont probablement devoir regarder ailleurs pour renforcer ce poste.