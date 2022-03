Arsenal rêve d'un ancien Lyonnais pour remplacer Lacazette ?

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le départ d'Alexandre Lacazette se dessine à Arsenal, et l'OL espère en tirer profit. En attendant, les Gunners ciblent Martin Terrier.

Arsenal a beau vivre une très belle passe sur le plan sportif, avec l’espoir de retrouver enfin la Ligue des Champions, il va y avoir une attaque à reconstruire la saison prochaine au mercato. Pierre-Emerick Aubameyang s’est envolé vers le FC Barcelone après des derniers mois très compliqués qui ont mis un terme à sa belle aventure chez les Gunners. Et dans le même temps, Alexandre Lacazette arrive en fin de contrat avec un statut de taulier désormais, mais des négociations toujours très compliquées. Si Mikel Arteta a assuré qu’il y aurait des discussions en fin de saison pour le prolonger, personne n’est dupe. L’idée est de garder l’ancien lyonnais sous pression, tant il est rare de voir les joueurs aller au bout de leur contrat pour finalement prolonger au dernier moment. Surtout que Lacazette n’a pas caché son rêve de revenir à l’OL pour boucler la boucle.

Lacazette, un salaire deux fois trop gros pour Lyon https://t.co/2YTGJgyDAV — Foot01.com (@Foot01_com) March 23, 2022

C’est pourquoi selon Football London, Arsenal prospecte en Ligue 1, et a trouvé un profil qui le séduit beaucoup. Il s’agit d’un ancien lyonnais, qui désormais s’éclate à Rennes. Martin Terrier est l’heureux élu, lui qui empile les buts avec le club breton. Arrivé sur la pointe des pieds pour un peu plus de 10 millions d’euros en 2020, l’ancien lillois et strasbourgeois a trouvé son rythme, et approche de la barre des 20 buts pour cette saison. Sa précision impressionne en Angleterre, et en fait une cible d’autant plus intéressante que Rennes ne compte pas en demander une somme folle. Tout le contraire de l’autre piste d’Arsenal, Victor Osimhen, qui pourrait partir pour 80 millions d’euros selon son club de Naples. Le transfert de Martin Terrier pourrait plutôt se régler à une somme de 20 millions d’euros, ce qui permettrait à Rennes de faire une bonne affaire, même si ce départ d’un titulaire de Bruno Genesio sera difficile à compenser.