Arsenal prépare une grande annonce pour Saliba

Très courtisé ces derniers mois, William Saliba ne changera pas de club prochainement. The Athletic annonce en effet que le défenseur central va prolonger son contrat avec les Gunners jusqu’en 2030. Une grosse marque de confiance des deux côtés pour aider le club londonien à enfin gagner des titres majeurs dans les années à venir. Le Real Madrid a tenté ces dernières semaines de faire pencher la balance en sa faveur, mais l’ancien joueur de l’OM et de l’ASSE va rester à Arsenal sur le long terme.