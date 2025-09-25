Arsenal prépare une grande annonce pour Saliba

enormement yen a de trop pour les cités
tu vois que ce que tu as envies mdr tu vois pas les fautes marseillaise mdr tu vois moi j'etais pour ni lun ni l'autre ben pour le coup je reste objectif ce qui est jamais ton cas
je regarde plus de match que toi ca c'est certain le ridicule c'est toi et heureusement il ne tue pas footix calimero
Revois le match et tu verras bien sur si tu n es pas de mauvaise foi que les marseillais ont fait nettement plus de fautes que les parisiens.
Tu trouves normal qu il ne fut pas sanctionné pour le coup sur Balerdi ? Rien ne m empêchera encore une fois de dire la L1 Qatar Tourism comme chaque annee
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Loading