ICONSPORT_271769_0024

Arsenal prépare une grande annonce pour Saliba

Mercato25 sept. , 12:48
parGuillaume Conte
Très courtisé ces derniers mois, William Saliba ne changera pas de club prochainement. The Athletic annonce en effet que le défenseur central va prolonger son contrat avec les Gunners jusqu’en 2030. Une grosse marque de confiance des deux côtés pour aider le club londonien à enfin gagner des titres majeurs dans les années à venir. Le Real Madrid a tenté ces dernières semaines de faire pencher la balance en sa faveur, mais l’ancien joueur de l’OM et de l’ASSE va rester à Arsenal sur le long terme. 
Derniers commentaires

Un titre ou la crise, l’OM n'a plus le choix

enormement yen a de trop pour les cités

OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

tu vois que ce que tu as envies mdr tu vois pas les fautes marseillaise mdr tu vois moi j'etais pour ni lun ni l'autre ben pour le coup je reste objectif ce qui est jamais ton cas

OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

je regarde plus de match que toi ca c'est certain le ridicule c'est toi et heureusement il ne tue pas footix calimero

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Revois le match et tu verras bien sur si tu n es pas de mauvaise foi que les marseillais ont fait nettement plus de fautes que les parisiens.

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Tu trouves normal qu il ne fut pas sanctionné pour le coup sur Balerdi ? Rien ne m empêchera encore une fois de dire la L1 Qatar Tourism comme chaque annee

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

