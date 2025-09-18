ICONSPORT_267510_0247

Arsenal assomme le PSG avec une offre XXL

Mercato18 sept. , 15:00
parMehdi Lunay
William Saliba fait partie des meilleurs défenseurs de Premier League et possède à ce titre une cote extraordinaire en Europe. Le PSG et surtout le Real Madrid veulent le chiper à Arsenal. Mais les Gunners ne se laissent pas faire aussi facilement.
Pas toujours indiscutable en Equipe de France, William Saliba devient pourtant peu à peu la référence française en Europe au poste de défenseur central. Le joueur de 24 ans est un pilier inamovible d'Arsenal depuis plus de trois ans. Craint en Premier League, l'ancien marseillais et stéphanois est surtout adoré par les recruteurs européens. Deux clubs en font leur priorité au mercato : le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Parisiens comme Madrilènes ne sont pas refroidis par le fait que Saliba soit engagé avec les Gunners jusqu'en 2027.

Un nouveau contrat en béton pour Saliba

Une double menace qui oblige le club londonien à réagir sous peine de perdre l'un de ses meilleurs éléments. La réponse a été immédiate de la part d'Andrea Berta, directeur sportif d'Arsenal. Selon le site Defensa Central, il peaufine les derniers détails d'un nouveau contrat pour William Saliba. Une prolongation de contrat qui se veut généreuse pour le Français sur le plan financier. Les Gunners veulent lui donner un salaire annuel de 12 millions d'euros, soit un million d'euros mensuel.
De quoi verrouiller un joueur dont le prix est estimé à 100 millions d'euros minimum par les Londoniens. Si le PSG peut assumer des sommes folles, le Real Madrid s'inclinera dans ce dossier avec l'officialisation d'une prolongation. Les Merengue prévoyaient plutôt un salaire annuel de 8 millions d'euros pour Saliba. La générosité d'Arsenal pour son défenseur français pousse Florentino Perez dans les bras d'un autre tricolore de Premier League : Ibrahima Konaté. Le joueur de Liverpool est plus que jamais la priorité numéro 1 du Real et pourrait débarquer libre à Madrid dès l'été prochain.
