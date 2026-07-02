Arsenal a trouvé mieux et moins cher que Barcola

Très ambitieux en vue du mercato, Arsenal compte frapper fort et rêve de faire signer Bradley Barcola. Mais cela n'empêche pas les Gunners de mettre le paquet sur le jeune Kerim Alajbegovic.

Malgré le titre de champion d’Angleterre et la place de finaliste de Ligue des Champions, Mikel Arteta n’est pas satisfait de son effectif. Il estime que Gabriel Martinelli et Leandro Trossard ne lui permettent pas de jouer les premiers rôles dans le jeu, et veut renforcer ses ailes au mercato . Voilà pourquoi le forcing a débuté pour faire venir Bradley Barcola, concentré sur la Coupe du monde avec les Bleus, mais qui se pose des questions sur son avenir au PSG avec les rumeurs d’un intérêt pour Yan Diomandé notamment.

Alajbegovic en forme au Mondial à 18 ans

Les Gunners ont largement les moyens financiers de faire venir l’ancien lyonnais, eux qui sont capables de mettre plus de 100 millions d’euros sur des joueurs. Ils ont d’ailleurs dans le viseur un certain Morgan Rogers, qu’Aston Villa ne compte pas vendre sous la barre des 150 millions d’euros. Mais selon le Daily Mail, il y a un joueur qui brille au Mondial qui fait vraiment saliver le club londonien.

Il s’agit de Kerim Alajbegovic, qui s’est mis en évidence avec la Bosnie à seulement 18 ans. L’ailier gauche a brillé avec le RB Salzbourg avant de revenir à Leverkusen, qui pourrait le vendre en cas d’offre à 30 millions d’euros. Le Milan AC est également sur le coup, tant les joueurs qui se montrent à leur avantage dans un Mondial ont tendance à voir leur cote exploser.

Le Bosnien, formé en Allemagne, sort d’une grosse saison en Autriche avec 15 buts et 6 passes décisives en 28 matchs. Il a également marqué en Youth League et en Europa League, signe que son sens du but est prometteur. Arsenal a déjà échangé avec ses représentants, et si Alajbegovic pensait rester à Leverkusen cette saison pour découvrir la Bundesliga, une belle offre des Gunners pourrait tout changer. Et fermer une porte pour Bradley Barcola ? Pas si sûr tant Arsenal se montre gourmand en vue de cet été.