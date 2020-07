Ang : Man United et Pogba décidés, l’annonce va tomber au mercato

Dans : Mercato.

Longtemps déterminé à quitter Manchester United, notamment pour rejoindre l’entraîneur Zinédine Zidane au Real Madrid, Paul Pogba a changé d’avis. Un départ n’est plus du tout d’actualité.

Pour Paul Pogba, ce mercato s’annonce beaucoup plus calme que l’été dernier, à l’époque où le milieu de Manchester United avait lui-même alimenté les rumeurs. « Je pense que ce pourrait être le bon moment pour relever un nouveau défi ailleurs », avait lâché le Français, que l’on savait désireux de signer au Real Madrid afin de travailler sous les ordres de son compatriote Zinédine Zidane. Seulement voilà, le club mancunien a volontairement fixé un prix dissuasif et la Maison Blanche, pas totalement convaincue par ses qualités, n’a pas vraiment insisté. On pouvait penser que les Merengue reviendraient à la charge pour le Red Devil tant critiqué pour son manque d’investissement en début de saison.

Mais depuis la reprise et son retour de blessure, Pogba a découvert un nouveau Manchester United, beaucoup plus compétitif et dans lequel il peut enfin s’épanouir, comme le prouvent ses récentes performances. Du coup, l’international tricolore, sous contrat jusqu’en 2021 avec une année supplémentaire en option, a entamé des discussions pour prolonger. Et si l’on en croit The Sun, un accord sur un bail de cinq ans serait très proche. MU envisagerait même de faire une annonce à la fin du mois de juillet, histoire d’éviter toutes rumeurs inutiles sur le marché des transferts.