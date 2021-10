Alexandre Lacazette, un échange sulfureux pour rejoindre Karim Benzema ?

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Malgré un immense Karim Benzema, le Real Madrid ne convainc pas en ce début de saison.

L’absence de recrutement pèse, notamment dans l’animation offensive. L’attaquant français masque les errements de deux des plus gros salaires du club : Eden Hazard et Gareth Bale. A six mois de la fin de son contrat, le Gallois se laisse aller et semble totalement perdu. Au point de provoquer une décision radicale. Florentino Pérez aimerait bien, malgré toute l’admiration qu’il a pour l’ancien de Tottenham, l’envoyer encore en Premier League pour se soulager d’un énorme salaire. Surtout si cela lui permet de récupérer un joueur un peu plus combattif et motivé. Le média madrilène Defensa Central révèle ainsi que le Real Madrid rêve d’un échange sur le très court terme entre Gareth Bale et Alexandre Lacazette.

Direction l'Espagne pour Lacazette

L’attaquant français refuse toute discussion de prolongation avec Arsenal, où il estime ne plus vraiment avoir d’avenir. Un retour à l’OL a parfois été évoqué, mais cette idée de faire une pige au Real Madrid l’intéresserait au plus haut point. Néanmoins, cette opération semble quasiment impossible à boucler. Le club londonien, déjà conscient que Gareth Bale est une figure du rival, Tottenham, n’a pas envie de fair l’effort financier de prendre en charge l’énorme salaire du Gallois. Et il craint surtout de trouver un joueur peu motivé à l’idée de se déchirer pour six mois dans un club qui ne vise pas le titre. L’échange a donc peu de chances de se réaliser, même si Alexandre Lacazette risque de garder en tête l’intérêt du Real Madrid en vue de l’été prochain. Toutefois, le club espagnol vise plutôt Erling Haaland et surtout Kylian Mbappé en grande priorité. L’ancien lyonnais aura par contre du beau choix à sa disposition avec son statut de joueur libre, puisque le FC Barcelone et l’Atlético Madrid le surveillant également.