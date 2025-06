Akliouche, ce club méga riche va faire pleurer le PSG

Maghnes Akliouche est un joueur dans le radar du PSG pour cet été. Mais Paris attend son heure et le Bayer Leverkusen, qui vient de réaliser l'une des plus grosses ventes de l'histoire du football, entre en action.

Le PSG a volontairement décidé de prendre son temps pour recruter Maghnès Akliouche, qui fait saliver Luis Campos et Luis Enrique. Mais pas au point de mettre 70 millions d’euros, la somme réclamée par l’AS Monaco pour laisser filer son international espoirs français. Un montant qui déplait fortement au PSG, qui a donc décidé de laisser filer quelques semaines avant de revenir à la charge. Avec le risque bien évidemment de voir le milieu offensif du club de la Principauté prendre la direction d’un autre club. Jusqu’à présent, malgré les intérêts du FC Barcelone notamment, mais aussi de Manchester City, Tottenham et de la Juventus, Monaco n’avait rien vu venir de concret.

