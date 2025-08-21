Accord Lens-Inter pour Andy Diouf

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

L’Inter Milan et le RC Lens ont trouvé un accord pour le transfert d’Andy Diouf, qui va donc rejoindre la Lombardie dans les prochains jours, annonce Fabrizio Romano. Le meneur de jeu des Sang et Or va faire l’objet d’un transfert de 20 millions d’euros, et il s’engagera de son côté avec le double finaliste de la Ligue des Champions pour cinq saisons. A noter que le transfert pourra monter jusqu’à 25 millions d’euros avec les bonus éventuels. Une nouvelle perte majeure pour le RC Lens,